‘Denetleme yapılmadı’

Yüksek Yönetim eski Denetçisi Emine Dizdarlı, ülke gündemine oturan Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi‘nde yaşanan olaylarla ilgili tüm sorumluluğun devlette olduğunu söyledi ve bunun nasıl tespit edilemediğini sordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yüksek Yönetim eski Denetçisi Emine Dizdarlı, Anayasa’ya göre, KKTC’nin, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı laik bir Cumhuriyet olduğunu hatırlatarak, bundan da anlaşılacağı gibi sair şeyler yanında, yaşlıların korunmasının ve refahının sağlanmasının da devlete bir görev ve sorumluluk olarak verildiğini vurguladı.

Dizdarlı, “Dolayısıyla bu sorumluluk devletin hizmetlerini yürütmekle görevli kurumlarının uhdesindedir. Devletin sorumluluk sahibi olduğu gerçeği ortadayken, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’ndeki yaşlı bireylerin kötü muamele ve kötü yaşam koşullarına maruz kaldıkları iddiası varken, yaşlı bakım evlerini denetlemekle yükümlü devlet kurumları neredeydiler?” diye sordu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın söz konusu bakım evinde yaşandığı iddia edilen insanlık dışı ve onur kırıcı muameleyi önceden tespit etmemelerinin nedenini soran Dizdarlı, devletin koyduğu kurallar ve İnsan Hakları gereği, yaşlı bireylerin sağlık hâlini tehdit eden veya zarar veren davranışların “istismar” olarak nitelendirildiğini ve kimsenin buna kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Dizdarlı, “Bu devlet olmanın bir gereğidir” ifadelerini kullandı.