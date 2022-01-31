Önemli girişim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Fileleftheros’a, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi’ne, farklı bir ortamda görüşmeleri için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ve kendisini Londra’ya davet etmelerini önerdiğini açıkladı. Filelefheros, Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptığı özel söyleşiyi manşetten “İşte Tatar’ın Ajandası… Kıbrıslı Türk Liderin Fileleftheros’a Özel Röportajı-Müzakerelere Gitmeden Önce Ne Sağlanmasını İstiyor… İngilizlere, Kendisini Anastasiadis’le Birlikte Londra’ya Davet Etmeleri önerisi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre, ortak zemin olmadığı için resmî müzakerelere başlanamayacağını Genel Sekreter’e de söylediğini ancak gayriresmî diyaloğa da hazır olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar şunları ifade etti: “Bunu birkaç gün önce burada olan İngiliz Büyükelçi’ye ‘beni ve Anastasiadis’i, konuşup tartışabileceğimiz farklı bir ortamda diyalog için Londra’ya davet edin’ dedim. Bugün ortak zemin olmayabilir ama iki yıl sonra olabilir. Sürekli canlanan umutlarımızla daha iyi bir Kıbrıs için diyaloğa devam etmeliyiz. Benim diyalogla sorunum yok.” Kıbrıs’ta 60 yıldır şu veya bu şekilde iki ayrı devlet bulunduğunu belirterek Rumlardan ve uluslararası toplumdan bu gerçeği kabul etmelerini isteyen Tatar, “Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğinin kabulü BM Güvenlik Konseyi önüne götürülür, kabul edilir ve Kıbrıslı Rumlar itiraz etmezse Kıbrıs sorununu bütün yönleriyle müzakere edebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ve Ankara temaslarını tamamlamasının ardından KKTC’ye döndükten sonra Ercan Havaalanı’nda yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bakış açısı kısa sürede hükümet kurulmasıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ve Ankara temaslarını tamamlayarak, yurda döndü. Tatar’ı, Ercan Havaalanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bazı bakanlar ve bürokratlar karşıladı.

Öte yandan Tatar ülkeye dönmeden önce Ankara temasları kapsamında davetli olarak gittiği Beypazarı’nda kış sporları etkinliğinin açılışına katıldı.

Tatar, etkinlik alanına gelişinde Kıbrıs türküleriyle ve yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı.

Kıbrıs gazileriyle de bir araya gelen Tatar, burada bulunan Türkiye basınına değerlendirmelerde de bulundu.

Belediye Başkanı Kaplan, Tatar'a ziyaretin anısına Türk bayrağının da aralarında olduğu hediyeler verdi.