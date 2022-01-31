‘Erken veda’ herkesi üzdü

Kuzey Kıbrıs’ta dün Ali Doğan (57) Coronavirüs, emekli polis memuru Okan Kaş (51 ), Fatma Sönmezoğlu(76) ve Seniha Boranhan (72) aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bir günde dört isimi vedası yakınlarını üzdü.

Elde edilen bilgilere göre; Girne’ye bağlı Tepebaşı köyü sakinlerinden Ali Doğan Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören Doğan’ın kronik hastalıkları olduğu belirtildi. Vefatıyla sevenlerini üzen Doğan’ın bugün saat 10.00’da Tepebaşı Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Kaş’ın vedası dostlarını üzdü

Bir başka üzücü haber de polis teşkilatından geldi. Emekli polis memuru Okan Kaş (51 ) sevenlerine veda etti. Son görev yeri Lefkoşa Polis Müdürlüğü olan Kaş’ın Girne’de yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Okan Kaş’ın vefatı sevenlerini ve meslektaşlarını üzdü. Aslen Baf’lı olan Kaş’ın bugün toprağa verileceği belirtildi.

Boranhan ve Sönmezoğlu da sevenlerine veda etti

Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyünün sevilen isimlerinden biri olan Fatma Sönmezoğlu(76) da hayata veda etti.

Sönmezoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenler tarafından üzüntü ile karşılandı.

Fatma Sönmezoğlu’nun cenazesi bugün öğlen Vadili Camisi’nde kılınacak cenaze namazının arından Vadili Kabristanlığı’na defnedilecek.

Gönyeli’nin sevilen simalarından Seniha Boranhan (72) dün sevenlerine veda etti. Seniha Boranhan’ın vefatı yakınlarını üzdü. Boranhan’ın bugün 12.15’te Gönyeli’de toprağa verileceği belirtildi.