Yeniler çok heyecanlı

KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 18’i yeni isim 50 milletvekili, bugün ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle mazbatalarını alıyor.

YSK’dan alınan bilgiye göre; 16 Lefkoşa milletvekili mazbatalarını saat 14.00’te; 13 Gazimağusa milletvekili saat 15.00’te; 11 Girne milletvekili saat 14.30’da; 3 Güzelyurt milletvekili saat 11.00’de,

5 İskele milletvekili saat 14.00’te ve 2 Lefke milletvekili de saat 13.00’te alacak.

Mazbata törenleri her ilçede mahkemeler binasındaki ilçe seçim kurullarında düzenlenecek ancak Lefke milletvekillerine mazbataları Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda verilecek.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı olarak görev yaparken UBP İskele Milletvekili seçilen Emrah Yeşilırmak, mazbatasını aldıktan sonra üç gün içinde görevlerinden birini tercih ederek bildirecek. Yeşilırmak’ın milletvekilliğini tercih etmesiyle belediye başkanlığını as başkana devretmesi bekleniyor.

Ant İçme Töreni Meclis’te 7 Şubat’ta

Seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının onuncu gününde Cumhuriyet Meclisi 7 Şubat Pazartesi saat 10.00’da toplanacak ve milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

Meclise 11 kadın girecek

Geçen pazar yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti. Buna göre CTP 6, UBP 3, HP 2 kadın milletvekili çıkarmıştı.

Kadın milletvekillerinin isimleri şöyle: Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Filiz Besim, İzlem Gürçağ Altuğra, Fazilet Özdenefe, Jale Refik Rogers, Resmiye Eroğlu Canaltay, Ayşegül Baybars, Fide Kürşat, Şifa Çolakoğlu, Yasemin Öztürk.

Sadece 18 yeni isim var, eskiler görevde

Meclise girmeye hak kazanan yeni yüzler ise Alişan Şan, Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük, Ziya Öztürkler, Emrah Yeşilırmak, Fırtına Karanfil, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Ceyhun Birinci, Fide Kürşat, Serhat Akpınar, Ongun Talat, Filiz Besim, Ahmet Savaşan, Sadık Gardiyanoğlu, Hasan Tosunoğlu, Şifa Çolakoğlu ve Talip Atalay olmuştu.

Parti değişenler seçilemedi

Genel seçimlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri de HP’den ayrılıp, UBP’ye geçen Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu ile YDP’den ayrılıp UBP’ye geçen Bertan Zaroğlu’nun liste dışı kalması oldu.



Meclise giren isimler şöyle;

Ulusal Birlik Partisi

Lefkoşa

1-Faiz Sucuoğlu

2-Olgun Amcaoğlu

3-Ahmet Savaşan

4-Hasan Taçoy

4-Alişan Şan

6-Sadık Gardiyanoğlu

7-Zorlu Töre

Gazimağusa

1-Dursun Oğuz

2-Sunat Atun

3-Oğuzhan Hasipoğlu

4-Hakan Dinçyürek

5-Resmiye Eroğlu Canaltay

6-Hüseyin Çavuş



Girne

1-Kutlu Evren

2-İzlem Gürçağ Altuğra

3-Ünal Üstel

4-Özdemir Berova

5-Hasan Küçük

Güzelyurt

1-Ali Pilli

2-Ziya Öztürkler

İskele

1-Nazım Çavuşoğlu

2-Yasemin Öztürk

3-Emrah Yeşilırmak

Lefke

1-Fırtına Karanfil



Cumhuriyetçi Türk Partisi

Lefkoşa

1-Tufan Erhürman

2-Sıla Usar İncirli

3-Doğuş Derya

4-Ürün Solyalı

5-Devrim Barçın

6-Filiz Besim

Gazimağusa

1-Asım Akansoy

2-Teberrüken Uluçay

3-Erkut Şahali

4-Şifa Çolakoğlu

Girne

1-Ongun Talat

2-Fikri Toros

3-Fazilet Özdenefe

4-Ceyhun Birinci

Güzelyurt

1-Armağan Candan

İskele

1-Biray Hamzaoğulları

2-Fide Kürşat

Lefke

1-Salahi Şahiner



Halkın Partisi

Lefkoşa

1-Kudret Özersay

Gazimağusa

1-Ayşegül Baybars

Girne

1-Jale Refik Rogers



Demokrat Parti

Lefkoşa

1-Hasan Tosunoğlu

Gazimağusa

1-Fikri Ataoğlu

Girne

1-Serhat Akpınar



Yeniden Doğuş Partisi

Lefkoşa

1-Talip Atalay

Gazimağusa

1-Erhan Arıklı

