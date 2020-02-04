Korona etkisi

Çin’de emtia fiyatları, yeni yıl tatilinden dönüşün ardından ilk işlem gününde, yatırımcıların koronavirüsün talep üzerinde etkili olacağına yönelik endişeleriyle sert düştü.

Ülkenin üç temel emtia Borsasında Çinli traderların açılışın ardından denizaşırı piyasalardaki kayıplarla arayı kapatma fırsatı bulmalarıyla daha önce eşi görülmemiş satışlar yaşadı.

Metaller, enerji ve tarım vadelileri Çin’in gösterge demir cevheri kontratı günlük düşüş limiti olan yüzde 8 oranında geriledi. Emtia üreticilerinin hisseleri borsanın yeniden açılmasıyla gerilerken, bakır, ham petrol ve palmiye yağı da izin verilen en yüksek oranda düştü.

Yatırımcılar virüsün ekonomik etkilerinden dolayı küresel ölçekte, Londra’da bakırdan, Kuala Lumpur’da pamilye yağına kadar ham madde piyasasından çıkış yaptı. Çok sayıda Çin şehrinde yeni yıl tatili yüzlerce kişinin ölümüne neden olan virüsün yayılımını engellemek için bir haftadan daha uzun bir süre uzatıldı.