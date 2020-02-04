Sorunlar dağ gibi

Sonuç CEVİZCİ

Yenierenköy Belediyesine bağlı Derince Köyü ve çevresine devletin ilgisizliği vatandaşları isyan noktasına getirdi.

Vatandaşlar, bölgeye bir hastane yapılması gerektiğini ifade ederken, yollar konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Emirnameler nedeniyle büyük sorun yaşayan bölge halkı, imar planı talep etti. Gençler spor tesislerinin azlığından dert yandı, yönetenlere mesajlar gönderdi.

Diyalog TV’de yayımlanan Halk Meclisi’ne katılan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve bölge halkı şunları söyledi:

Emrah Yeşilırmak (Yenierenköy Belediye Başkanı)

“Yatırım yapılmayan, sağlık, yol sorunu olan, ambargolar uygulandığı, üniversitenin olmadığı bir bölgeyiz. Üvey evlat bu bölge. Trafikte kendimizi güvende hissetmiyoruz. Eşek sorunu ortadan kaldırılmalı. Tarım bakanlığı hayvan hastalıklarıyla mücadele etmeli. Sporla ilgili ciddi girişimlerimiz oldu. Bölgedeki tesislerin altyapılarına destek verilmeli. Spor Dairesi’nden 6 milyon kaynağın geri dönmesi çok üzücü. Sahamızın tribünleri yok, yapılmadı. Gençler spora aç. Devlet buraya el uzatmalı. Hastaneyle ilgili çalışmalar yapıldı ancak siyasi hamle gelmiyor. Erenköy Sağlık Merkezinde teknik cihazlar ve doktor yok. Sağlık bakanları ilgileneceğini söylüyor ama bir adım atmadılar.

Üniversite yatırımları için görüşmeler var Yakın zamanda iki projeye başlanacağı söylendi. Kültür merkezi yapıldı fakat kapalı tutuluyor. Çok güzel bir yatırım yapıldı fakat kullanılmıyor. Kaynakların aktarılmaması, projelerin ayrılmaması bizi etkiliyor. Hali hazırda 28 projemiz var. Boltaşlı Düğün Salonunda jeneratör ile düğün yapıyoruz. Türkiye’den su geldi kendi öz kaynaklarımıza sahip çıkamıyoruz. Vergiler doğru kaleme aktarılmalı. En büyük sorun emirname, gençler göç ediyor. İşsizlik var. Kayıt dışı ekonominin önüne geçirilmeli.”

Durhasan Ersöz

“Karpaz bölgesinin sorunları 45 yıldır hiç değişmedi. Yollar, hastaneler, okullar her şey eksik. Hükümetteki seçilmiş kişiler bahaneleri bir kenara bıraksın, istenince her şey oluyor. Çaba yok, ilgi yok.”

Osman Korkmaz

“Zeytinler, hayvancılık var ama kimse bakmıyor. Ulaşım problemi olduğundan insanlarımız istihdam edilmiyor. Devlet vergi toplayamıyor. Seçilmiş kişiler maaşı alıyor, her şey yolunda gerisini umursamıyorlar. Ahkâm kesiyor herkeste dinliyor.”

Kemal Yıldız

“Yollardaki sorunlar yıllardır devam ediyor. İşe gitmeye çalışan insanlar çile çekiyor. Ova yollarında özellikle yağmurlu günlerde gidilemiyor. Hayvancılar batıyor. Yaban eşekleri tehlike arz ediyor. Milli Park var ama bu hayvanları taşıyamadılar. Hayvancı hastalıklarla boğuluyor. Büyük potansiyeli olan hayvancılık tükendi.”

Rezvan İnlen

“Hastalıklardan dolayı hayvanlar telef oluyor. Hayvanları çukurlara gömüyorlar. Hükümet, aşılama sistemi kurmalı. Altı hükümet geçti ancak hastanemiz yapılmadı. Hastanenin en kısa sürede yapılmasını istiyoruz. Gerekli kaynaklar sağlandı, her şey planlandı. Yollara sürekli yama yapılıyor ancak çözüm olmuyor. Düzgün bir onarımdan geçirilmesi gerekiyor.

Spor Dairesi’nde 6 milyon TL kaynağın geri alındığını duyduk. Neden para varken gençler için yapılması gerekenler yapılmadı. Sahanın tribünü, soyunma odası yok. Hakemlere rica ile maç oynatıyoruz.”

Göksel Hacıhasanoğlu

“Bölgenin devletin ilgisine ihtiyacı var. Buraya hizmetlerin gelmesi gerekiyor. Bölgede mahkeme, tapu, kaymakamlık var ama hizmet yok. Doğum kağıdı almak için İskele’ye gidiyoruz. Karakol kaldırıldı. Emirname problemi var. İmar planı çağdaş bir seviyeye getirilerek acil olarak düzenlenmeli. Mandıraların tesirleri yok. Yeşil enerjiye destek verilmeli. Aile işletmeleri gündeme getirilmeli.”

Kufi Tulga

“Balıkçılık yoğun olarak Karpaz bölgesinde yapılmaktadır. Üç yıl önce Kumyalı, Yenierenköy ve Dipkarpaz’daki balıkçıları barınakları için AB’den soğuk hava deposu talep edildi.

Proje onaylandı ve AB parayı hesaba yatırdı. Konteynerler geldi, buz makineleri de geldi orada duruyor ancak çalışma yok. Tuzdan ve nemden eriyor. Teknelerin getirilmesi için vinç getirildi, atıl durumda bekliyor. Balıkçılar, ilkel şartlarda mesleğini yürütmeye çalışıyor.

Tekneler suya traktörlerle indiriliyor. Yılda bir kez mazot parası ile balon balığı parası veriyorlar. Limanlarda 400’den fazla tekne kayıtlı var. Sadece 100 tanesi gerçek balıkçı, kışın ve yazın hava koşullarından dolayı başka işlerde çalışıyorlar. Balıkçılığı geliştirmek adına çalışma yok bitirme adına var herhalde.”

İlhan Kırsal

“Bu toprakları vatan yapmak için ter kan döktük ama yurt edinemedik. Emekli yüksek ziraat mühendisiyim. Bölgeyi çok iyi tanıyorum. Bölgemizde büyük bir kayıp var. Erenköy’de lise, ortaokul, anaokulu mevcut fakat her fırtınada sorun yaşıyoruz. Yıldırımsavar vardı köyde ancak arızalı. Sipahi- Kalecik yoluna bir asırdır asfalt dökülmedi. Bu yolun açılması için izin var mı merak ediyorum. Süt fabrikası 3 günde bir çalışıyor. Süt kalmadı.”

Mehmet Polat

“Sağlık, elektrik, yol sorunlarında sınıfta kalındı. İskân konusuna gelince 40 yıldır kirada oturuyor insanlar. Bir elektrik çekmek için 20 TL isteniyor. Yollar, arabalar geçince hemen aşınıyor. Ancak yetkililer vatandaşı umursamıyor.”

Mustafa Gören

“Polis Genel Müdürlüğü, görevini yerine getirmiyor. Vatandaşın yazılı şikâyetlerine olumlu cevap verilmiyor, yalan yanlış cevap veriliyor. Mahkemelerde savcı ve hakimler taraf tutarak görev yapıyor. Sağlıklı çalışan kurum kalmadı. Alt tabaka çalışır, üst kademe refahına bakar.”

Dursun Ersöz

“Yaklaşık 45 yıldır bu ülkedeyiz. Ekonomik açıdan geri kalmış bir bölgeyiz. Gelmiş geçmiş hükümetler birbirinin devamı. Hiç yatırım yapılmadı. Herkes zar zor idare ediyor. Emirnameye de engeller koyuyor. Elçilik kültür binası yaptı ancak kapalı duruyor.”

Ali Korkmaz

“Mağusaya gitmek için otostop çekiyoruz. Ya da abilerimizden rica ediyoruz. Köyümüze bir halı saha yapılmasını istiyoruz. İşimiz olmadığı için benzin yok ,kendimiz gidemiyoruz.”

Gökhan Ören

“Çocuklar yağmurdan ıslanıyor. Durak istiyoruz. Mağusa Hastanesine gidiyoruz ama bakınamıyoruz. Acil bir durum için gittiğimizde ‘randevu alıp gelin’ diyorlar. İnsanlar ölsün mü yani? Vatandaşa hizmetler sıfır, ilgi yok.”