‘Özel hayat’ korumasız

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ikamet eden Göksel Özdemir isimli şahıs, kız arkadaşının telefonuna casus program yükleyerek, ses kayıtlarını ve bazı özel videolarını ele geçirdikten sonra, görüntülerden birini başkalarına da gönderince yakayı ele verdi.

Kıbrıs’ın ‘James Bond’u olarak anılan Göksel Özdemir’in bu hareketi, KKTC’de özel hayatın korumasız olduğunu bir kez daha ortaya koydu. KKTC polisi ‘Bilişim Suçlarıyla’ ilgili bir yasa bulunmamasına karşın, çıplak görüntüleri yayınlanan kadının şikayeti üzerine Göksel Özdemir’i tutukladı.

Hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, Göksel Özdemir’in 2019 yılı içerisinde, 2 buçuk yıldır sevgilisi olan ve birlikte yaşadığı C.U. isimli kadının telefonuna program yerleştirdiğini söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek amacı ile telefona yüklediği program sayesinde bazı özel görüntüler elde ettiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının elde ettiği görüntülerden bir tanesini internette yayıp ifşa ederek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının, şikâyet üzerine tutuklandığını ve ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 50’şer bin nakdi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.