Acımız ortak

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Suriye’de İdlib’de 4 Mehmetçiğin daha şehit olmasının Kıbrıs Türklerini derinden üzdüğünü belirtti.

Töre yaptığı açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin istikrarsızlaştırdığı ve savaş alanına çevirdikleri Orta Doğu bölgesini nasıl bir barışa kavuşturacağının bilinmediğini kaydederek, Türkiye ve Türk Ordusu olmasa Irak-Suriye-Libya ve Filistin gibi ülkelerin daha da büyük felaketlerle karşılaşacaklarını ifade etti.

“Suriye’de İdlib’de 4 Mehmetçiğimizin daha şehit olması Kıbrıs Türkleri olarak bizleri derinden üzmüştür” diyen Töre, şehitlere Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Ordusuna ve Türk milletine de başsağlığı diledi.

Töre, “Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Anavatanımız Türkiye ile kaderde, kıvançta, acıda ve üzüntüde bir ve beraberiz” dedi.

Sucuoğlu: Türk milletinin başı sağolsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Suriye’nin İdlib kentinden gelen şehit haberlerinin tüm Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü belirterek Türk milletine başsağlığı diledi.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Suriye'nin İdlib kentinde Suriye ordusu tarafından yapılan yoğun topçu atışı karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri, anında cevap vermiş, çıkan çatışmada ise dört askerin şehit düştüğü acı haberleri hepimizi derinden üzmüştür. İdlib'te şehit olan dört Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Başın sağolsun Türkiyem …”

Oğuz: Taziyelerimi sunuyorum

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Suriye’de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

“Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup askerlerin şehit düştüğü haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” denilen mesaj şöyle devam etti:

“Şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler; Türkiye Cumhuriyeti devletine ve halkına taziyelerimi sunarım”



Sancar: Yakınlarına sabr-ı cemil dilerim

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Genel Başkanı Talip Sancar ve Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Arıkan, sınır ötesi operasyon kapsamında İdlib’de şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Başkan Sancar yaptığı yazılı açıklamada, rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı personelin şehit düştüğünü kaydederek, saldırıya en kısa zamanda karşılık verilmesi ve bölgedeki barışın tekrar tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Sancar “Bu menfur olayı şiddetle ve esefle kınar, şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifalar, yakınlarına sabr-ı cemil dilerim.” ifadelerini kullandı.

Arıkan: Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum

Gençlik Kolları Başkanı Arıkan da saldırı sonucu şehit olanlar yanında yaralanalar da olduğunu üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

KKTC’nin TC’ye desteğinin her zaman mazlumdan ve barıştan yana olan Türkiye Cumhuriyeti için devam edeceğini kaydeden Arıkan, açıklamasında, “Şehit olan askerimize Yüce Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.