Akıncı’nın önerileri reddedildi

Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan dünkü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nı” onayladı.

Oylama açık yapıldı. Yasa 32 “evet” oyuyla ve oy birliğiyle kabul edildi. 18 milletvekili oylamaya katılmadı.

Genel kurul toplantısı başkanlığın sunuşlarıyla başladı.

Bu bölümde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanlığının, Çevre Komitesindeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi okundu. UBP’nin Çevre Komitesi’ndeki üyeliğine Faiz Sucuoğlu yerine Yasemi Öztürk görevlendirildi.

Bunun ardından Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasasının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ile İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, ivedilikle görüşülen İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okundu ve onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nde, mali protokol, et ithali ve asgari ücret konularında konuşmalar yapıldı.

Arıklı: Asgari ücret süreci tiyatro

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iç tüzüğe göre söz alarak, asgari ücret konusunda konuştu. Arıklı, Asgari Ücret Komisyonu’nun oluşumunun devlet, işveren ve özel sektörle bağı olmayan sendikalardan oluştuğunu ancak özel sektör temsilcilerini temsil etmediğini savunarak, devletin mutlak suretle işçinin yanında olması gerektiğini kaydetti.

Arıklı, yıllara göre asgari ücretin döviz karşısında kaybettiği değere dikkat çekerek, yıllar içinde asgari ücretin döviz karşısında yüzde 40’larda değer kaybettiğini, “ucube” diye nitelediği asgari ücreti belirleme sürecinde “tiyatro” sergilendiğini savundu.

Çavuşoğlu, Arıklı’ya hak verdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bunun üzerine söz alarak, asgari ücret konusunun ülkenin kanayan yarası olduğunu, Arıklı’nın konuşmasının bu sorunların aşılmasına katkı sağlayacağına inanç belirtti, aldığı notları ilgili bakana aktaracağını söyledi.

Angolemli: Üretmeyen toplum yok olur

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de, et İthali konulu konuşmasında, “Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdurlar” diyerek, temel gıda maddeleri açısından büyük önem taşıyan tarım ve hayvancılıkta bütçe yetersizliğine değindi.

Bu konuda Güney ile Kuzey arasında rakamlarla değerlendirmeler yapan Angolemli, yakında süt kaçakçılığına da başlanacağına inandığını ifade etti. Angolemli, üretime destek verilmesinin, tarım sektöründe bazı önlemlerin alınması ve üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesinin önemine işaret etti.

Angolemli, ülkede denetim olmadığını, kaçakçılığın “başını alıp gittiğini” ifade ederek, girdi maliyetleri düşürülmediği sürece bunların süreceğini kaydetti ve hükümete tüketiciler için çalışma ve denetim yapma çağrısında bulundu.

Oğuz: Önlem almak zorundaydık

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, göreve geldiği günden beridir et ithalinin karşısında durduklarını ve üretime sahip çıktıklarını ancak ülkede et konusunda bir fiyat artışı yaşandığından buna karşı önlem almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Oğuz, girdi maliyetlerinde yükselme olmamasına rağmen et fiyatlarında artış yaşanması karşısında et ithaline mecbur kaldıklarını ifade ederek, et ithalini devletin yapacağını belirtti.

“Ülkede menfaat ilişkileri öyle bir gelişti ki bunun önüne kimse geçemez. Polis üç operasyon yaptı et fiyatları yükseldi” diyen Oğuz, ülkede hayvan alım satımında okka değil kilo üzerinden satış yapılması gerektiğini anlattı.

CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ile Fikri Toros da yerlerinden söz alarak, maliyetleri düşürmeye yönelik önerilerde bulundu ve domuz eti ithaline de izin verilip verilmeyeceğini sordu.

Erhürman: Protokolle ilgili bilgi yok

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, mali protokolle ilgili konuşmasında, bu konuda yaşanan “keşmekeşin” sürdüğünü, sorulara yanıt alamadıklarını, bilgi elde edemediklerini ve tüm bilgilere araştırma yaparak ulaşabildiklerini kaydetti.

İki ülke arasında yapılan yeni bir anlaşma olduğunu ancak bu konuda ne Meclis’e bilgi verildiğini, ne de Resmi Gazete’de yayınlandığına işaret eden Erhürman, Türkiye’de Resmi Gazete’de yayınlanan protokoldeki rakamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, rakamların yanlışlıklar içerdiğini ve aslında kaynakların hiç kullandırılmayan kaynaklar olduğunu söyledi.

Tatar ile Erhürman tartıştı

Başbakan Tatar, Erhürman’ın sözleri üzerine oturduğu yerden “Benim hatam nedir?” diye sordu. Tatar ile bir süre karşılıklı tartışan Erhürman, konuşmasının devamına, Meclis’te “ciddiyet” sorunu olduğunu söyledi. Erhürman, kaynakların kullanımı hakkında Başbakanın açıklamaları üzerinden soru sormanın da yapılamayacağını ifade ederek, Tatar’ı anlamakta zorluk çektiğini kaydetti.

Amcaoğlu: Rakamlar doğru ama

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Erhürman’ın verdiği tarihler ve rakamların doğru olduğunu, ancak Mali İşbirliği Protokollerin hükümetlerin olmazsa olmazları olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın maddelerini değerlendirerek, ek protokolle ilgili bilgiler verdi ve yeni anlaşmanın da hazır olduğunu bildiğini ifade etti, ancak kendi ev ödevlerini de yapmalarının önemine işaret etti.

Avla ilgili yasa onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nı” onayladı.

Oylama açık yapıldı. Yasa 32 “evet” oyuyla ve oy birliğiyle kabul edildi. 18 milletvekili oylamaya katılmadı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, komitenin tüm maddeleri yeniden ele alarak, yasayı oy birliğiyle kabul ettiğini söyledi.

Hasipoğlu, yasanın daha önce komitede 11 kez görüşüldüğünü, oybirliği ile geçtiğini, Meclis Genel Kurulundan da oy birliğiyle geçtiğini kaydetti.

Bu yasanın yaptırımlarıyla denetim mekanizmasının da yaratıldığını, Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen önerilerle yasanın değiştirilmesi durumunda sivil toplum örgütleri arasındaki dengenin bozulmuş olacağına işaret eden Hasipoğlu, “O yüzden önerileri reddetmek durumundayım, takdir yüce meclistedir” dedi.

Cumhurbaşkanı’na saygılarının sonsuz olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Bu süreçte çok özverili bir çalışma yapıldığı, İçişleri Bakanlığı ve tüm paydaşlarla asgari müşterekte uzlaşıldığını ve yasanın geçtiğini” kaydetti.

Akansoy: Katılımcı anlayışla çözüm üretildi

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, yasanın tüm süreçlerinde katılımcı anlayışla sonuç üretildiğini ifade ederek, değişiklik taleplerini görüştüklerini ve yasayı onayladıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından yasa madde madde okunarak, oybirliğiyle kabul edildi.



Rogers: Teknik düzenleme yapıldı…

Toplantının son bölümünde İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarı oy birliği ile kabul edildi.

Tasarıya ilişkin raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers okudu.

Rogers, yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçtiğimiz yıl geçirildiğini ancak Devlet Planlama Örgütü’nden bu kuruma geçen kişilerin intibaklarıyla ilgili sorun yaşandığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi bugün saat 10.00’da olacak.