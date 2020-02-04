3 KKTC’li Çin’de

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılan yeni tip corona virüsü can almaya devam ederken, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke vatandaşlarını riskli bölgelerden tahliye etti.

Salgına yol açan virüs nedeniyle harekete geçen KKTC makamları da yaptıkları araştırmalar sonucu şu anda Çin’de tatilde olan Kıbrıslı Türkler olduğunu belirledi.

Corona virüsü gündemiyle dün akşam ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de bir araya gelen

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, görüş alışverişinde bulundu, bazı kararlar aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’in de katıldığı toplantıda Çin’de bulunan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler de gündeme geldi.

Toplantıda Çin’de olan şahısların isim tespiti için bugün muhaceret araştırması yapılması yönünde karar alındı.

Pekin’de tatildeler

Elde edilen bilgilere göre; 3 Kıbrıslı Türk’ün şu anda Çin’de oldukları, tatillerini sürdüren KKTC vatandaşlarının tahliye talebi olmadığı öğrenildi.

Söz konusu kişilerin Çin’in başkenti Pekin’de bulundukları, riskli bölgelerden uzak oldukları belirtildi.

Türkiye’nin uçuşlarını durdurması nedeniyle Çin’de bulunan KKTC vatandaşlarının Larnaka üzerinden adaya dönecekleri, havaalanında yapılacak ilk kontrolde herhangi bir bulguya rastlanılması halinde güney ile kuzeyin ortak hareket ederek, karantina prosedürünü devreye sokacağı kaydedildi.