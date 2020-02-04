Tatar’a moral oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, kitle toplantıları çerçevesinde Güvercinlik’i ziyaret ederek, bölge halkıyla bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri, bölge belediye başkanları ve çok sayıda yetkilinin katıldığı ziyarete, yöre halkı da ilgi gösterdi.

Etkinlikte ilk olarak konuşan UBP Güvercinlik Örgüt Başkanı Bülent Bebek, Başbakan Ersin Tatar’a çıktığı yolda destek belirterek, “İşte liderimiz, işte Cumhurbaşkanımız, işte Ersin Tatar” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de ”gönlümüz bir, Anavatanımız bir” sözleriyle başladığı konuşmasında, amaçlarının KKTC’yi yaşatmak olduğunu vurguladı ve 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkan Ersin Tatar’ı saraya yollamak arzusu içinde olduklarını kaydetti.

UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da konuşmasında, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, ilk turda biteceğine inanç belirterek, bu süreçte birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de etkinlikte yaptığı konuşmada, gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, ”Ne mutlu bize ki böyle bir tabana sahibiz” dedi.

“Önemli bir yola çıktık”

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar da, halka hitaben yaptığı konuşmasında, önemli bir yola çıkıldığını ve 26 Nisan’daki bu yarışı kazanmak için herkesin elinden geleni yapmakta olduğunu belirterek, herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti.

Tatar, “Hem ülkeye sahip çıkma hem de ekonominin kalkınması için bu yarışı kazanmanın kaçınılmaz olduğunu” söyledi ve ”gelecek bizimle gelecek, gelecek UBP’yle gelecek, gelecek KKTC’nin güçlenmesiyle gelecek” dedi.

Konuşmasında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Tatar, Doğu Akdeniz’deki önemli gelişmeler sayesinde KKTC’nin öneminin daha da arttığına vurguladı.