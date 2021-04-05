Herkes iflasta

Onur ULAĞ-Ömer KADİROĞLU

Yasaklar nedeniyle otellerin kapatılması, ülkeye turistin gelmemesi ve üniversite öğrencilerinin gidişi, diğer sektörler gibi patates üreticilerini de iflas noktasına getirdi.

Lefkoşa açık pazarda yeni ürün Elye Patatesinin fiyatı 2 liraya kadar düştüğü halde, üreticinin yüzü gülmedi. Pazardaki esnaf “bazı ürünlerin fiyatı düşse de vatandaşlar eskisi gibi alış-veriş yapamıyor” dedi.



Ne dediler…?

Hakan Esergül

“İnsanlar alım gücünü kaybetti, bu nedenle Pazar yerlerine az kişi geliyor. Öğrenciler, burada yaşayan Türkiye kökenli insanlar gitti ve en önemlisi de artık ülkeye turist gelemiyor. Bu tüm sektörleri etkilenmeye devam ediyor. Pandemi öncesinde yaptığımız işin yarısından da az iş yapar olduk. Satmak için getirdiğimiz ürünlerin yarısı çöpe gidiyor. Otellerin kapalı olması, turist ve öğrenci olmaması üreticilerin ürünlerini satamamasına ve çöpe atmasına neden oluyor. Yetkililerden beklentimiz bir an önce yaşanan sıkıntılara çözüm üreterek ekonominin yeniden normale dönebilmesi için çalışma yapmalarıdır.”

Ökkeş Kılıç

“İnsanların ekonomik durumu kötüleşti. Artık istediklerini alamıyorlar, birçoğu kıt kanaat geçiniyor. Pandemi nedeniyle satışlarımız yarı yarıya düştü. Pazara az ürün getiriyorum buna rağmen geçtiğimiz hafta bin 500 liralık ürünüm çöp oldu. Öğrenci yok, turist gelemiyor, memlekette insan kalmadı. Eskiden torbaları dolduran insanlar şimdi günü birlik tüketeceklerini alıyorlar. Kira, elektrik ve su gibi giderleri karşılayamıyoruz. Devletten de bu süreçte bir destek görmedik. Bu zor günleri atlatabilmek için devletin halkın yanında olması gerekiyor.”

İzzet İşleyen

“Coronavirüs süreci, yaşanan kapalılık dönemleri, birçok iş yerinin kapısına kilit vurması, dolayısıyla ekonominin alt üst olmasından dolayı işlerimiz çok kötü durumdadır. Örneğin pandemi öncesi 500 kilo domates satıyorken şimdi yarısını zor elden çıkarıyoruz. Satışlar ülkedeki insan sayısının azalması, halkın alım gücünün düşmesiyle azaldı. Umarız salgın biter ve eski günlerimize kavuşuruz.”

Murat Kılıç

“İnsanların alım gücü çok düştü. İnsanlar aldıkları maaşlarla kira, elektrik, mutfak masrafını zor karşılıyor. Ben bin 500 lira kira ödüyorum, su ve elektrik faturaları da eklenince gider 2 bin liraya çıkıyor. Ekmek kazanmak çok zor bir hale geldi ancak iki çocuğum için mücadeleye devam ediyorum. Temel ürünlerin fiyatları başını aldı, gidiyor. Pandemi öncesinde yaptığımız satışlar yarıdan da fazla düştü. Yetkililerden bu konuda çözüm üretmesi ve alım gücü düşen insanlara destek olmalarını bekliyoruz.”

Havana Solmaz

“Pandemi nedeniyle birçok insanın alım gücü düştü ve eskisi gibi alışveriş yapamıyorlar. Salgın öncesi yaptığımız işleri arar olduk. Ülkede öğrenci, turist yok bu da tabi ki tüm sektörleri ciddi anlamda etkiliyor. Bu konuda devletten beklentimiz hızlı çalışmalarla ülkeye tekrar insanların gelmesini sağlaması ve alım gücünü kaybeden vatandaşların yanında olmasıdır.”

Mahmut Hazırlar

“İşlerimiz eskiye göre çok kötü oldu. İnsanlar ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor ve alım güçlerini kaybetti. Pazar pahalı olmasa insanlar, Pandemi nedeniyle de alışverişe çıkamıyor. Eskiden öğrenciler ve adaya gelen insanlar vardı ancak şimdi hiçbiri yok. Bu işlerin düzelebilmesi için bir an önce adaya tekrardan insan gelişinin sağlanması gerekiyor. Eskiden yaptığımız işleri arar olduk.”