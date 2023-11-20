Kritik hafta

Piyasalar bu hafta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına odaklanırken yatırımcılara altın ve borsa konusunda uyarı geldi.

Küresel piyasalarda ise geçen hafta ABD başta olmak üzere dünya genelinde açıklanan enflasyon verilerinin beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından pozitif seyir izlendi.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Filiz Eryılmaz, CNN Türk canlı yayınında Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentileri, altın fiyatlarını ve borsayı değerlendirdi.

Eryılmaz, borsada dip seviyeyi de açıkladı.

Öğretim Üyesi Filiz Eryılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddesi ABD’nin ekim ayı enflasyon rakamlarıydı. Ciddi bir sürpriz yaptı enflasyon rakamı. Çekirdek enflasyon sabit bekleniyordu beklentilerin altında geldi.

Hem manşet hem çekirdek enflasyon beklenti altında gelince piyasa şunu fiyatlamaya başladı: ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artışı yapmaz.

Gram altında yükseliş devam etti

Aralık ve ocak ayında Fed’in faiz artışı yapma ihtimali sonlandı. Pas geçme ihtimali yüzde 100’e çıktı. Doların geri çekilmesi ons altına yaradı. Ons altın tarafında 1990 üstüne atan fiyatlamayı getirdi. Bu bizde de ABD endekslerindeki yükselişle birlikte biz bile olumlu etkilendik.

Perşembe, cuma borsadaki olumlu halin sebebi ABD’deki enflasyon oranıydı. Gram altının da yükselişi devam etti.

Piyasaların faiz beklentisi

Bu hafta bizim Merkez Bankası'nın kararı var. Piyasa 250 baz puan artış bekliyor. Yüzde 35 olan politika faizi yüzde 37.5’e çıkacak. Merkez Bankası hep şunu söylüyor. Parasal sıkılaşma gerektiği zaman devam edecek. Piyasada beklenti seçim öncesi yüzde 40’a çıkarıp orada duracak, seçime kadar dokunmayacak fiyatlaması var.

Borsa yatırımcısına uyarı

Borsada bir yükseliş var ama genele yayılan yükseliş yok, işlem hacmi yüksek değil. Borsa yatırımcısının dikkatli olmasını öneririm. Genel beklentim 7400’lerin artık dip olduğu, yatay hareketin bir süre daha devam edeceği, seçime doğru güçlü bir rallinin olmayacağı süreç bizi bekliyor olabilir. Doğru hisse ile yola devam edilmesi lazım.

Hangi hisseler alınabilir? 3. çeyrek bilançosu iyi gelen hisseler 7400’ler, onun altına inmelerde alım fırsatıdır. Borsada dikkatli olmak lazım, kredili işlemlerden uzak durmak lazım. Altında her geri çekilme alım fırsatıdır. Altında bir geri çekilme olursa bunu alım olarak değerlendirebilirler."