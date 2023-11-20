"Tehlikeye karşı uyarıyoruz"

Suna ERDEN

Kıbrıs’ta hafta sonu meydana gelen sağanak yağışların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar; geç gelen kış döneminde sağanak yağışların meydana gelebileceği uyarısında bulunarak, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor.

Ancak; Girne’nin en keskin virajı olan Ciklos mevki dahil, birçok kritik yerde su tahliye kanallarının çöplerle kaplı olduğu görüldü. Diyalog ekibinin görüntülediği yerlerde kırılan ağaç dallarının yanı sıra otomobil lastiği, ev atıkları, demir ve ahşap parçalarının su tahliye kanallarını büyük ölçüde tıkadığı tespit edildi.

Adanın birçok bölgesinde benzer görüntüler ortaya çıkarken, kent sokaklarında yağmur drenaj kanallarının hala temizlenmediği görüldü.

Gerekli önlemlerin süratle alınmaması halinde önümüzdeki haftalarda aşırı su birikintilerinin yaşanacağı uyarısında bulunan uzmanlar “hem belediyeler, hem de hükümetin ilgili birimleri su kanallarını temiz tutmakla mükelleftir” dedi.

Politika oluşturulmalı

Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, yağışlı havalar başlamadan özellikle su geçişlerinde, kanallarda mazgallarda temizlik yapılması gerektiğini belirtti. Adanır, esas sorunun barajların ve göletlerin taşması olduğunu ifade ederek, “Bazı belediyeler kış ayları öncesi temizlik yapıyor ancak genel bir politika yok. Bu nedenle merkezi yönetimin bir politika belirlemesi, kritik bölgelerde yağışlar öncesi bakım ve temizlik yapması gerekiyor” dedi.

Altyapının yetersiz olduğunu kaydeden Adanır, şu anda altyapı olarak hem kanalizasyon hem de yağmur suyu drenaj sistemlerinin bir tek Lefkoşa’da tamamlanmış olduğunu, Girne’nin bir kısmının tamamlandığını, ama şehirlerde altyapı sorunlarının devam ettiğini belirtti.

Adanır, ülkenin çok fazla yağışa hazırlıklı olmadığını sözlerine ekledi.