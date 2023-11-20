Mülkiyet meselesi  bu şekilde çözüldü

Güney Kıbrıs’ın günlük gazetelerinden biri olan Alithia, Kuzey Kıbrıs’taki inşaat patlamasına geniş yer verdi ve ‘mülkiyet meselesinin bu şekilde çözülmekte olduğunu’ yazdı.

Kıbrıs Türk basınında yer alan haberleri derleyerek “işgal bölgesinde kalan mallarımız yabancılara satılıyor” başlığıyla manşete çeken gazete, özellikle eski Rum mallarının Türklere, Ruslara, İranlılara ve diğer yabancılara satıldığını yazdı.

Gazete “mülkiyet günbegün çözülüyor” vurgusunu yaparak şunları yazdı:

“Kıbrıs Rum malları yabancılara satılıyor, Kıbrıs Türk malları Kıbrıslı Türklerin elinde kalıyor. Yarın müzakere masasına oturmamız gerekirse karşımızda muhatap olarak Kıbrıslı Türkler yerine İsraillileri, Rusları, Ukraynalıları ve İngilizleri bulacağız. Bütün bunlar, Başkan Nikos Hristodulidis, mülkiyette ilk söz hakkını mal sahibine değil kullanıcıya veriyor diye Guterres Çerçevesi’ni reddettiği bir zamanda oluyor. Çok yakında mal sahibinin kim olduğunu bile bilemeyeceğiz.”