Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda sebze fiyatları geçtiğimiz haftayla aynı kalırken, ithal meyvelerin fiyatı cep yaktı.

Vatandaşların kış mevsiminde en çok rağbet gösterdiği mineral ve vitamin deposu olan portakal ile mandalina 25, limon ise 15 liraya satıldı.

Domates ve salatalık 30, patates, patlıcan 25, kabak 20, kuru soğan 15 liradan alıcı bekledi.

Esnaf vatandaşların alım gücünün enflasyon karşısında zayıfladığını belirtirken “Zaman birlik olma zamanı, biz karımızdan kısarak vatandaşa yardımcı olmak zorundayız, yoksa bu gemi yürümez” ifadelerini kullandı.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Patlıcan: 25 TL

Patates: 25 TL

Salatalık: 30 TL

Domates: 30 TL

Soğan: 15 TL

Zeytin: 100 TL

Taze fasulye: 60 TL

Havuç: 25 TL

Kabak: 20 TL

Kolakas: 50 TL

Çiçek: 50 TL

Acı biber: 60 TL

Kapya: 60 TL

Üzüm: 85

Kivi: 60

Armut: 50

Elma: 50

Mandalina: 25 TL

Portakal: 25 TL

Limon 15 TL