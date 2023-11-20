Hristodulidis: Haberim yok

ABD’nin, güneydeki Ağrotur İngiliz üssünden İsrail’e silah sevkiyatı yaptığı belirtilirken, Rum lideri Nikos Hristodulidis bundan haberinin olmadığını söyledi.

Haravgi gazetesi “Üsler Üzerinden ABD’den İsrail’e Silah Sevkiyatı… N. Hristodulidis Konuyla Bilgisi Olmadığını Söylüyor” başlıklı haberinde İsrail gazetesi Haaretz’in haberini kaynak göstererek “silah, teçhizat ve asker taşıyan 40’ın üzerinde ABD ve 20 İngiliz nakliye uçağı ve 7 ağır nakliye helikopterinin Ağrotur üssüne uçtuğunu” yazdı.

Gazetenin aktardığına göre ABD’nin Kıbrıs’taki İngiliz askerî üssü Ağrotur’u kullanarak bütün Avrupa’dan İsrail’e silah sevkiyatı yaptığını yazan Haaretz; uçakların yüklerini, Avrupa’daki ABD ve NATO’ya ait askerî depolardan aldığı bilgisini verdi.

Haberde 18 ve 24 Ekim’de Güney İspanya’daki Rota üssünden kalkan C-17-A Globemaster tipi iki devasa askerî uçağın, 25 Ekim’de Almanya’daki hava üssünden bir C-17 Ramstein tipi uçağın ve 5 Kasım’da C-130 Hercules tipi bir Amerikan askerî nakliye uçağının Adana’daki İncirlik üssünden Ağrotur’a uçtuğu kaydedildi.

Habere göre Haaretz, İngiliz Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün, dış politika ve uluslararası istihbarat konularını işleyen “Declassified” isimli medya kuruluşunun kendisine ilettiği bu bilgileri yalanlayarak “uluslararası ortaklarla çatışmaların gerilimini azaltmak için çalıştıklarını” söylediği bilgisini de aktardı. Haravgi, aynı konuda görüşü sorulan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise “öyle bir bilgisi olmadığını” savunarak “Kıbrıs savaş operasyonları için ileri karakol olarak kullanılamaz” dediğini yazdı.

40 dakikalık uçuş

Öte yandan Sigmalive, Haaretz kaynaklı haberi “ABD’nin İngiliz Ağrotur Üssü Üzerinden İsrail’e Silah Sevkiyatı Yapıyor Haberi” başlığıyla okurlarına aktardı.

Habere göre Tel Aviv’e 180 mil, uçuş mesafesiyle 40 dakika uzaklıktaki Ağrotur üssünün uzun zamandan beridir İngiliz askerî operasyonları ve Orta Doğu’daki bombardımanlar için kullanıldığı belirtilen haberde uçaklara yüklerinin, Avrupa’daki ABD ve NATO’ya ait askerî depolardan yüklendiği bilgisi verildi, “ABD uçuşlarının yarıya yakınının ‘askerî yardım sağladığı' söyleniyor” ifadesi kullanıldı.

Haaretz “Declassified’ın, Amerikan silah ve teçhizatlarının Ağrotur’a Türkiye, İspanya ve Almanya’daki Amerikan üslerinden verilmekte olduğu bilgisine ulaştığını kaydetti.

C-17’lerin 134 personel ve aralarında Abrams ve Black Hawk helikopterlerinin de bulunduğu çeşitli tiplerde askerî teçhizat taşıma kapasitesine sahip olduğunu, c-130 Hercules’in 128 asker ve 19 bin 600 kilo askerî teçhizat taşıma kapasitesinde olduğunu aktaran Haaretz, Declassified’in Gazze bombardımanlarının başlamasından iki ay öncesinde bu üslerden Amerikan Hava Kuvvetleri’ne (USAF) ait herhangi bir uçak kalktığını saptamadığını aktardı.