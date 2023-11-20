Restorasyonda sona geliniyor

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Girne Antik Limanı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden limandaki son durum hakkında bilgi aldı.

Açıklamaya göre Akpınar, burada yaptığı açıklamada, “geçmiş yerel yönetimler tarafından küsülen ve müdahale edilmeyen Girne Antik Limanı’mız, Kıbrıs Adası'nın tüm medeniyet izlerini taşımanın gururuyla, Demokrat Parti ve Genel Başkan Fikri Ataoğlu'nun hedef ve vizyon programı eşliğinde, Girne ve ülke insanına yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Girne Antik Limanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültür mirası envanterine dahil olacak” diyen Akpınar, “limanın restorasyon sürecinde ortaya çıkan zorluklara ve haksız yaklaşımlara rağmen, insanlık tarihindeki en önemli anıt merkezlerinden birini inşa etmek için kararlılıkla çalışıldığını” belirtti. Akpınar, limanın Girne’nin ve ülkenin turizm potansiyelini artırarak dünya turizmine açılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Akpınar, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile iş birliği içinde olan yüklenici firma ve katkı koyanları tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 09:45