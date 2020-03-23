Kuzeye yöneldiler

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi ayrıca; Rum polisinin ve ilgili birimlerin, gerekli izine sahip olmayan kişilerin “Kıbrıs Cumhuriyeti toprağına ya da kara sularına” girişine izin vermeyeceğini yazdı.

Habere göre Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, polisin, korona salgını tehlikesi nedeniyle ilgili birimlerden gerekli izni almayan herhangi bir kişinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne ve kara sularına giremeyeceğini açıkladı.

Andreu, Greko Burnu’nda mültecileri taşıyan bir geminin tespit edilmesi konusunda yaptığı açıklamada ise, Liman ve Deniz polisinin, Arap kökenli olan 100 mültecinin bulunduğu gemiyi engellediğini ifade etti.

Geminin, Mağusa deniz bölgesinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” toprağına yaklaşma niyetiyle hareket ettiğinin tespit edildiğini ifade eden Andreu, polisin, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki giriş yasağına ilişkin talimatı uyguladığını belirtti.

Andreu, polise ait hücum botlarının gemiye yaklaştığını, tercüman yardımıyla bu kişilere, gıda, su ve yakıt yardımı yapıldığını ayrıca geldikleri noktaya geri dönmeleri yönünde çağrıda bulunulduğunu ifade etti.

Andreu, bu kişilerin yardımı ret ettiğini, Rum makamlarının talimatı üzerine geminin rotasını değiştirdiği ve Güney Kıbrıs’ın kontrolü altındaki kara suları dışında hareket ettiğini belirtti.

Gazete, gemini Yenierenköy bölgesine yaklaştığının öğrenildiğini de yazdı.