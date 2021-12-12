Lira değer kaybediyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Görünümünü ise 'durağan'dan 'negatif'e indirdi. Geçtiğimiz hafta da bir diğer derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin görünümünü 'negatif'e çekmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P), Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunu “B+” ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu “BB-” olarak teyit etti. Görünümünü ise ‘durağan’dan ‘negatif’e indirdi. Geçtiğimiz hafta da bir diğer derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin görünümünü ‘negatife’ çekmişti.



S&P, Türkiye’nin görünümünü negatife çekmesinde genel olarak, “Karışık politika sinyalleri, aşırı kur oynaklığı ve artan enflasyon nedeniyle artan riskler” olarak açıkladı. S&P, 2 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin döviz kurunu korumak için “ödünç alınmış” rezervleri kullanarak liraya olan güveni daha da zedeleme riskini taşıdığını ve son gelişmelerin mevcut ülke kredi notunu riske attığını belirtmişti.Reuters’ta yer alan açıklamada Derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin cari işlemler hesabının Ağustos 2018’den daha güçlü durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, hanehalkının tasarruflarını bankalarda tutmayı tercih etmesiyle ise Türk bankacılık sektörüne olan güvenin korunduğunun görüldüğü ifade edilmişti.