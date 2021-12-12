‘Onur ödülü’ 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2020’de firmalar arasında en yüksek vergiyi ödeyen üyelerini özel bir gecede ödüllendirdi.

‘Vergi onur ödül törenine’ Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, milletvekilleri, eski Oda başkanları, KTTO Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve iş insanları katıldı.

Törende konuşan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, vergisini ödeyen tüm iş insanlarına teşekkürlerini sunarken verginin önemine dikkat çekti.

“Tarihsel gelişimi içinde KKTC, Anavatan Türkiye tarafından çok farklı şekillerde desteklenerek ayakta duruyor olsa bile, bir devlet olmak iddiasını sürdürmek, dünyanın saygın toplulukları arasında kendi kendini yönetmeye yeterli bir halk olarak yerimizi almak istiyorsak, kendi kamusal finansmanımızı yine kendimiz sağlamalıyız” diyen Deniz şunları kaydetti:

“Bunu ödediğimiz vergilerle başarabiliriz. Bu haliyle vergiye “kutsal” bir olgu olarak yaklaşmaktayız. Vergi kutsaldır; toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve devletin yaşaması için gerekli olan bir şeydir. Verginin kutsallığı, sadece toplanırken değil, harcanırken de dikkate alınmalıdır. İnsanlarımızın alın terinin bir parçası olan vergiler, en etkili ve en tasarruflu bir şekilde kullanılmak zorundadır. Ancak bu sayede verginin kutsallığı korunmuş olur. Ancak böyle bir harcama düzeni, vergi ödemenin ahlaki bir yükümlülük olduğu hatırlatmalarını haklı gösterebilir.”

Tatar teşekkür etti

Vergi onur ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Ticaret Odası’nın Turgay Deniz başkanlığındaki yapılan çalışmalarını büyük bir iftiharla izlediğini, iş dünyasının ekonominin ayakta durması için yaptıkları fedakarlıkları, gece gündüz demeden çalışmalarını, herkesin elinin nasıl elini taşın altına koyduğunu gördüğünü bu yüzden hepsini yürekten kutladığını ve teşekkür ettiğini belirtti.

KKTC’ye inanmış 4 binden fazla üyesiyle pandeminin tüm olumsuz koşullarına rağmen yatarım yapan insanların herkese neler yapılabileceğini göstermiş olduklarını sözlerine eklerken, başarılarından dolayı tebriklerini sundu.

Tatar, KTTO Başkanı Turgay Deniz’in yaptığı konuşmasına itafen sözlerine katıldığını, Maliye Bakanı ve bürokratlarına çağrı yaparak, bir an önce vergi tasarısının gözden geçirilmesini istedi.

Reha Arar yatırım serüvenini anlattı

Voyager Kıbrıs (Merit Otelleri) Yönetim Kurulu eski başkanı ve Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar, ödül töreninde yaptığı konuşmada KKTC’ye yatırım serüvenini anlattı.

Arar “1993’te Girne’de başlayan serüvenin bugün 4 bin çalışan, 3 bine yakın yatak ve 20 civarındaki işletme ile hız kesmeden yola devam ediyoruz. Merit Royal Emperial Oteli’nin çok yakında açılacağını ve KKTC’nin ana sektörü olan turizme çok büyük bir ivme kazandıracağını ifade etmek istiyorum ve bu ödülü ben Yönetim Kurulu Başkanımız Besim Tibuk ile 4 bin çalışanımız adına alıyorum.”



Ödül alanların listesi

Sektör Firma İsmi

1. Bankacılık : Türkiye İş Bankası A.Ş.

2. Konaklama : Voyager Kıbrıs Ltd. (Merit Otelleri)

3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri : Vodafone Mobile Operations Ltd.

4. Tedarik Malzemeleri : Orhan Shevket & Son Ltd.

5. İnşaat Müteahhitliği : Noyanlar Development Ltd.

6. Motorlu Araçlar ve Otomotiv : Çangar Motors Co. Ltd.7. Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı: Tahir Topal Serena Group

8. İmalat Sanayi : Mustafa Hacı Ali Ltd.

9. Süpermarketçilik : Levent Gıda (Foods) Ltd.

10. İnşaat Malzemeleri : Hasan Onalt Sanayi Ltd.

11. İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihazlar : Güç Ltd.

12. Oto Yedek Tedarikçileri : Rapa Ltd.

13. Sigortacılık : Güven Sigorta (Kıbrıs) Şirketi Ltd.

14. Hediyelik Eşya ve Bijuteri : Ali Özay Trading Ltd.

15. Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri: Ram Trading Ltd.

16. Kitap ve Kırtasiye : M. Kemal Deniz Şti. Ltd.

17. Elektrik, Elektronik Ürünler ve : Blue Cell Trading Ltd.

Cep Telefonu

18. Yük ve Gemi Acenteliği : Armen Denizcilik Ltd.

19. Yük ve Yolcu Taşımacılığı : Ak-Günler İşletmeleri Şti. Ltd.

20. Optik Malzemeleri ve Gözlük : Mehmet Akay LTD.