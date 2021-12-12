Bin 287 üye oy kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Tufan Erhürman, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılan CTP Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’nda konuştu.

Erhürman, konuşmasında, CTP hükümetinde vergilerin artırılmayacağını, “vergilendirilmemiş gelirlerin vergilendirileceğine” dikkat çekti. Yeni vatandaşlık yasasıyla ilgili “sözümüz sözdür” diyen Erhürman, “Önümüzdeki seçimdeki sandık, hadlerini bildirme sandığıdır. CTP’nin iktidara gelme sandığıdır” diye konuştu.

CTP Lideri Erhürman, partililerin ayakta alkışladığı konuşmasında, içinden geçtiğimiz dönemde “her evde ve mutfakta yangın” olduğunu belirterek, “Pandeminin ve Türk Lirası’nın (TL) değer kaybetmesinin üzerine kötü yönetimin eklenmesiyle, halk dizlerinin üzerine çökme noktasına getirildi” dedi. Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin, halkın gailesini çekmediğine işaret ederek, “Siyaseti bu halka bir şey vereyim diye değil, bir şey olayım diye yapanlar artık gidecek. Bu memleketin gailesini çekenler iktidara gelecek” şeklinde konuştu.

Erhürman, ülkenin 800 milyon TL iç borçlanmaya sokulduğunu ifade ederek, “Biz bu memlekette kendi ayaklarımız üzerinde durabiliriz. Dünyayla barışık, kendi kendini yöneten bir Kıbrıs Türk halkıdır istediğimiz” dedi. “CTP’nin külliye değil, okul, hastane ve sağlık ocağı yaptığına” işaret eden Erhürman, tüm bunların ülkenin kendi kaynaklarıyla, öz kaynaklarıyla yaptığını hatırlattı. CTP’nin 2018’deki iktidar döneminde, “Partizanca istihdam yapmadık. Halkımızın alım gücünü koruduk. Yerel giderlerde de artı verdik” diyen Erhürman, “UBP hükümetlerinin ise bunun tam tersine hayat pahalılığını dondurmaya çalıştığını” vurguladı.

Aday listesinde kimler var?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün gerçekleştirdiği ‘Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’ sonucunda 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimleri’ndeki 50 kişilik aday listesini belirledi. Divan Başkanı Kutlay Erk yaptığı açıklamada, bin 287 üyenin oy kullandığını söyledi. CTP’nin 50 kişilik aday listesi sırasıyla şu şekilde:

Lefkoşa

1-Tufan Erhürman

2-Ürün Solyalı

3-Derviş Kemal Deniz

4-Sıla Usar İncirli

5-Muhittin T. Özsağlam

6-Doğuş Derya

7-Devrim Barçın

8-Filiz Besim

9-Ahmet Muratoğlu

10-Ödül Muhtaroğlu

11-Cenk Paşa

12-Haffe Işısal

13-Hasan Hüda Ecer

14-Ayşe Alioğlu

15-Derviş Bladanlı

16-Hülya Batunlu

Mağusa

1-Asım Akansoy

2-Seran Aysal

3-Teberrüken Uluçay

4-Yasin Yeni

5-Erkut Şahali

6-Hamit Caner



7-Şifa Çolakoğlu8-Behçet Öznacar9-Ceyhun Ümiter10-Gaye Astan Çoban11-Derviş Karaca12-Cihan Tunceli13-Erkan Tekeli

Girne

1-Ongun Talat

2-Fikri Toros

3-Ceyhun Birinci

4-Fazilet Özdenefe

5-Salih Sarpten

6-Pembe Ilgar Ardıç

7- Alpay Çelebi

8-Mahmut Kanber

9-Özge Tahiroğlu

10-Niyal Öztürk

11-Mustafa İlgen

İskele

1-Fide Kürşat

2-Biray Hamzaoğulları

3-Suphi Coşkun

4-Fikret Civisilli

5-Yalçın Kömürcügil

Güzelyurt

1-Armağan Candan

2-Mehmet Bozer

3-Aslı Murat

Lefke

1-Salahi Şahiner

2-Tuncay Sarıyer

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 13:13