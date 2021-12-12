Büyük yarış

KKTC’de 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik takvim ilerliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen takvimde siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık Salı olarak duyurulurken, siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun verdiği bilgiye göre, aday adaylığı başvuru süreci tamamlanan ve aday adaylarının sıra numaraları belirlenen UBP’de, dün aday belirleme seçimi yapıldı.



Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün sabah 09.00’da başlayan aday belirleme seçimi akşam 21.00’de sona erdi.81 aday adayı arasından 40’ının milletvekili adayı olduğu UBP’de 10 kontenjan adayına da yer verilerek 50 kişilik liste tamamlanacak. Kontenjan adaylarının ise yarın açıklanması bekleniyor.UBP’de 8 bin 727 üyenin oy kullandığı seçimde, bu sabahın ilk saatlerine kadar süren sayım sonucu adayların aldığı oy oranı şu şekilde oldu: