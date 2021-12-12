Liste açıklandı

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik takvim ilerliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen takvimde siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık Salı olarak duyurulurken, siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler de aday listesini belirleyen partiler arasındaki yerini aldı. Diyalog muhabirinin ulaştığı bilgilere göre TKP’nin kontenjan adayları dışındaki aday listesi şu isimlerden oluşuyor:



TKP Milletvekili Aday Listesi

Lefkoşa

1. Naile Acar

2. İrfan Akar

3. İlker Balkır

4. Ayşe Buran

5. İlke Davulcu

6. Sami Dayıoğlu

7. Hakkı Demir

8. Yalçın Ertugan

9. Ahmet Kablan

10. Zuhal Koreli

11. Meliha Mekmendi

12. Yeşim Mertli

13. Fezile Özataç

14. Ersen Sururi

15. Korhan Şakir

Girne

1. Celil Akarpınar

2. Salih Ataser

3. Seral Çetindal

4. Şefik M. Dereli

5. Sevilay Dolmacı

6. Yurdaer Garip



7. Muhammed Gözay8. Hülya Kasap9. Fatoş Köroğlu10. Hüseyin Özdurak11. Gonca Çağlar Şar

Mağusa

1. Asiye Beyaz

2. Erhan Çıplak

3. Mehmet Davulcu

4. Mahir Demir

5. Zeynep Dönmez

6. Ayhan Eş

7. Mustafa Emiroğluları

8. Emir Genç

9. Umut Kadı

10. Ali Özaltın

11. Emin Soyal

12. Yücel Yürük

İskele

1. Hüsnü Aslanyürek

2. Fatih Bulut

3. Cennet Cerit

4. İdris Koç

5. Kemal Yıldız

Güzelyurt

1. Gönül Kargılı

2. Dilek Say

3. Şifa Ulutaş

Lefke

1. Emrah Bayramoğlu

2. Tayfun Demirci

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 13:14