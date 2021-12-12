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Liste açıklandı

TKP’nin 23 Ocak’taki seçimde yarışacak aday isimleri netleşti

Liste açıklandı
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Ömer KADİROĞLU
KKTC’de 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik takvim ilerliyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen takvimde siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık Salı olarak duyurulurken, siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler de aday listesini belirleyen partiler arasındaki yerini aldı. Diyalog muhabirinin ulaştığı bilgilere göre TKP’nin kontenjan adayları dışındaki aday listesi şu isimlerden oluşuyor:


TKP Milletvekili Aday Listesi
Lefkoşa
1.    Naile Acar
2.    İrfan Akar
3.    İlker Balkır
4.    Ayşe Buran
5.    İlke Davulcu
6.    Sami Dayıoğlu
7.    Hakkı Demir
8.    Yalçın Ertugan
9.    Ahmet Kablan
10.    Zuhal Koreli
11.    Meliha Mekmendi
12.    Yeşim Mertli
13.    Fezile Özataç
14.    Ersen Sururi
15.    Korhan Şakir
Girne
1.    Celil Akarpınar
2.    Salih Ataser
3.    Seral Çetindal
4.    Şefik M. Dereli
5.    Sevilay Dolmacı
6.    Yurdaer Garip

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7.    Muhammed Gözay 
8.    Hülya Kasap
9.    Fatoş Köroğlu
10.    Hüseyin Özdurak
11.    Gonca Çağlar Şar

Mağusa
1.    Asiye Beyaz
2.    Erhan Çıplak
3.    Mehmet Davulcu
4.    Mahir Demir
5.    Zeynep Dönmez
6.    Ayhan Eş
7.    Mustafa Emiroğluları
8.    Emir Genç
9.    Umut Kadı
10.    Ali Özaltın
11.    Emin Soyal
12.    Yücel Yürük

İskele
1.    Hüsnü Aslanyürek
2.    Fatih Bulut
3.    Cennet Cerit
4.    İdris Koç
5.    Kemal Yıldız

Güzelyurt
1.    Gönül Kargılı
2.    Dilek Say
3.    Şifa Ulutaş

Lefke
1.    Emrah Bayramoğlu
2.    Tayfun Demirci

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 13:14
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