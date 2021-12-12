Ağırlık gençlerde

Ömer KADİROĞLU

Halkın Partisi (HP), önceki akşam yaptığı parti meclisi toplantısında 23 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek erken genel seçim için 50 kişilik milletvekili adaylarını ve sıralarını belirledi.

HP, 23 Ocak 2022 seçimleri için tüm adaylarını ve sıralarını belirleyen ilk parti oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, “Çok önemli ve çok kritik bir eşikte” olunduğunu” belirterek, “Hiç bitmeyen uzun bir yolculuktayız, yeni bir dönemeçteyiz” dedi.

Özersay, ülkenin haline bakıldığı zaman hiç de iç açıcı bir durum olmadığının ortada olduğunu ifade ederek, “Memlekete olan, halka olan sorumluluk gereği olarak, hepimiz başımızı biraz kaldırıp, ayağa kalkıp yürümek ve mücadele temek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Gelinen noktada HP’nin 2016 yılında yola ilk çıkarken ve kuruluşunda ortaya koymuş olduğu ilkelerin, prensiplerin, olmazsa olmazların ne kadar yaşamsal önemli ve gerekli olduğunun ortaya çıktığına” dikkat çeken Kudret Özersay konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün içinde bulunduğumuz duruma baktığımız zaman, iyi ki bu yola çıkmışız, iyi ki bu mücadeleyi vermişiz, iyi ki bir yerden başlamışız diyoruz. İyi ki başladığımızdan daha da enerjik bir şekilde devam edeceğiz diyoruz. Bugün memlekete baktığımız zaman ekonomi yerlerdedir. Alım gücü yerlerdedir. İrade maalesef yerlerdedir. Anayasa, hukukun üstünlüğü maalesef yerlerdedir. Devletin itibarı yerlerdedir. Siyaset ve siyasete güven yerlerdedir. Meclis’in itibarı yerlerdedir. O zaman, bizim üzerimize düşen sorumluluk, yerlerde olan bu itibarı alıp ayağa kaldırmak için, ülkeyi, devleti ayağa kaldırmak için ve memleketi ayağa kaldırmak için, önce bizim ayağa kalkmamız lazım. Hep birlikte bunu başaracağız.”

“Çocukluk arkadaşım, gardaşım Tolga Atakan”

Geçen süre zarfında, ailesinden, yakınlarından, hayatından, profesyonel hayatından fedakarlık eden çok sayıda insan olduğuna dikkat çeken Özersay, “Ön cephede bu mücadeleyi sürdüren, bu noktaya kadar taşıyan milletvekillerimize ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim Burada bulunan ve bulunmayan bir çok arkadaşımızın büyük emeği vardır. Bu hareket başladığında, emeğini ortaya koyan, çocukluk arkadaşım, mücadele arkadaşımın, gardaşım Tolga Atakan’ın da katısı büyüktür” dedi.

Özersay, Atakan’ın bir yere gitmediğini, yine partide en ön saflarda mücadele edeceğini ifade ederek, parti MYO’sunda yapılan teklifle Atakan’ın bu seçimde geçici genel sekreter olmasını parti meclisinin onayına sundu. Parti Meclisi oy birliğiyle, Atakan’ın seçim sürecinde geçici genel sekreter olarak görev yapmasını, ayakta alkışlayarak kabul etti.

Özersay, Atakan’la geçmişte olduğu gibi bu seçimde de omuz omuza bu mücadeleyi vereceklerini belirterek, “Başka türlü hevesleri olanların da hevesleri kursaklarında kalacaktır. Çünkü Tolga Atakan bizimledir”

Aday listesinde kimler var?

Özersay’ın konuşmasının ardından, aday adaylarının tanıtımına geçildi. Aday tanıtımı sonrası ise parti meclisinin aday belirleme ve sırlama seçimi gerçekleştirildi.

HP Parti Meclisi’nin belirlediği milletvekili adayları ve sıraları şöyle:

Lefkoşa

1- Prof. Dr. Kudret Özersay- Akademisyen

2- Gülşah Sanver Manadoğlu – İş insanı

3- Serhat Kotak –İş insanı/ Mühendis

4- Teksen Köroğlu – Diş Doktoru

5- Kürşat Köseoğlu – Öğretmen

6- Devran Vudalı –Serbest meslek

7- Ersin Tünay –Öğretmen/müzisyen

8- Özgül Çırakoğlu – İşletmeci

9- Mustafa Kendir - Kamu Görevlisi

10 –Ahmet Dağcın – İşletmeci

11- Batuhan Cantay – İşletmeci

12- Nihan Güleryüz – İşletmeci

13- Zuhal Tunalı – İşletmeci

14- Volkan Bilal Emirkanı – Sigortacı

15- Ülkü Biranlı- Emlakcı

16- Yıldız Büyükçolpan Yılmaz- İşletmeci

Gazimağusa

1- Ayşegül Baybars – Avukat

2- Av. Dr. Berna Çelik Doğruyol – Avukat/ Akademisyen

3- Arda Kalfaoğlu – Bankacı

4- Tolga Özçelik – Memur

5- Ethem Akmercan –Emekli Bankacı

6- Raif İlkman – Hukukçu



7- Hüseyin Tabur- Bankacı /Eğitim Görevlisi8- Oğuz Akançay – Turizm/Sigortacı9- Çiler Demirtay – Beden Eğitimi Öğretmeni10- İlknur Çetinkaya – Tüccar11- Nazmiye Elçin Erbay – Yaşam Koçu12- Orhan Delikuş – Market Sahibi13- Recep Sayım – Tekstil Mühendisi

Girne

1- Erek Çağatay – Diplomat

2- Jale Refik Rogers – Genetik Uzmanı

3- Ahmet Tokatlıoğlu – İş İnsanı

4- Yusuf Avcıoğlu – Elektrik Mühendisi

5- Ledün Caymaz – Organizatör/İşletmeci

6- Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu – Akademisyen Ekonomist

7- Aydın Nevzat Erhuy – Öğretmen

8- Erhan Onuralp – Öğretim Görevlisi/Mimar

9 – Muhammet Ercan – Taksici

10- Bahadır Ünlü – Satın Alma Müdürü

11- Mert Cem Yılmaz - Muhasebeci



İskele

1- Ercan Beşerler - Bürokrat / Öğretmen

2- Kani Buranay – Öğretmen

3- Emin Onuş –Akademisyen

4- Havva Elkovan – Serbest meslek

5- Hanife Demir – Avukat



Güzelyurt

1- Ramadan Durmazer – Muhasip

2- Mazlum Kortaş – Kamu Görevlisi

3- Selahaddis İskifoğlu – Serbest meslek



Lefke

1- Özdemir Şanlıdağ - Emekli Öğretmen

2- Safure Deniz –Serbest meslek

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 13:13