Maliye’de işler yolunda

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiğini, ödemelerin kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulduğunu söyledi.

Açıklamaya göre Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Temmuz 2021’den 31 Temmuz 2021’e kadar maaş ve maaş nitelikli kalemler için toplam 489 milyon 734 bin 693 TL ödeme yapıldı. Aynı dönemde piyasaya yapılan ödemelerin toplamı ise 237 milyon 794 bin 515 TL oldu.

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı içerisinde toplam, 727 milyon, 529 bin, 208 TL ödeme yaptı.

1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan ödemelerin detaylı listesi şöyle:

“Emekli İkramiyeleri, Temizlik Şirketleri, Müteahhit Kamulaştırma, Karantina Otel, İlaç, Tıbbi Medikal Ödemeler: 140,261,753.90.

KKTC Elektrik Kurumu Daire Tüketimleri: 17.580.787,00.

Koop. Merkez Bankası Borç Ödemesi: 20.000.000,00.

Netaş Firmasına Yapılan Ödeme: 3.000.000,00.

2019 Yılına Ait Kızılay derneğine Yapılan Ödeme: 2.000.000,00.

Cypruvex Narenciye Desteği: 1.083.468,52.

Nisan burs Ödemesi: 5.406.702,18.

Yakın Doğu Üniversitesi Hasta Bakım Bedeli (2019): 9.232.371,87.

Navlun+Çiğ Süt Ödemesi: 7.648.977,35.

Belediyesi Onaylanan Belediyelerin Katkı Farkı: 349.087,75.

PCR Test Kiti Temini: 11.468.128,00.

Depozito Emanet Ödemesi: 1.780.340,30.

İstanbul Temsilciliği Sağlık Hs Aktarılan: 258.975,00.

Corona Virüs Kap.Yerel İş Gücü İstihdam Desteği Fonuna Katkı:16.000.000,00.

Gelir ve Vergi Dairesi Tarafından Yapılan Ödeme: 1,723,923.24”