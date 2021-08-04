Rum kesiminde 3 can kaybı 

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saate 148, Güney Kıbrıs’ta ise 589 yeni vaka belirlendi, 3 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 16 bin 292 test sonucunda 133'ü yerel 148 pozitif Covid-19 vakasına rastlandığını, 107 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Dün 4 bin 888 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.

Açıklamada, 1 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 133 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakaların, 43’ü Lefkoşa, 54’ü Girne, 21’i Gazimağusa, 6’sı İskele, 8’i Güzelyurt, 1 kişi ise Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 4, Cihangir-1, Gönyeli-10, Yenikent-3, Gelibolu-1, Kırıkkale-1,Alayköy-2,Yenişehir-1, Göçmenköy-2,Akıncılar-1,Çağlayan-1,Değirmenlik-2,Taşkınköy-5, K.Kaymaklı-3, Ortaköy-3,Yakındoğu Bulvarı-1, Yılmazköy-2.

Girne: Girne Merkez-23, Zeytinlik-3,Esentepe-1,Karakum-6,Doğanköy-2,Dikmen-1,Lapta-1,Yukarı Girne-1,Alsancak-4,Çatalköy-10, Boğazköy-2.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-6, Tuzla-1,Surlariçi-1,Maraş-3, Karakol-1,Beyarmudu-3 ,Baykal-1, Yeniboğaziçi-4,Sakarya-1.

İskele: İskele Merkez-2,Mersinlik-1, Sınırüstü-1,Yeni İskele-2.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-4, Akçay-1,Bostancı-3.

Lefke: Gemikonağı-1

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 2.003.630

Toplam vaka sayısı: 11.903

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 10.337

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1526

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 72

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1328

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 119

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 40

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 4 bin 888

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 286

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 283

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 2 bin 358

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 31 bin 953

Hamile kadın yoğun bakımda

Bu arada Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören A.F. isimli kadın hasta yoğun bakıma alındı. Solunum sıkıntısı çeken 29 yaşında hamile olan A.F’nin aşısız olduğu öğrenildi. Acil Durum Hastanesi’nde 8 hasta yoğun bakım bölümünde tedavi görüyor.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 61 bin 589 test neticesinde 589 yeni vaka belirlendi, 3 kişi de hayatını kaybetti.

86 yaşındaki kadın, 77 ve 69 yaşlarındaki 2 erkek hastanın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam ölü sayısı 429’a yükseldi.

Güneyde toplam vaka sayısı ise 103 bin 314’e çıktı.