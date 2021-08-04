Güney'de ilk tercih Pfizer

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta en çok tercih edilen aşıların başında Pfizer’in geldiğini yazdı.

Gazete Rum Farmakoloji Dairesi’nin verilerine dayanarak en çok tercih edilen aşının Pfizer, en çok tercih edilen ikinci aşının “AstraZeneca”’, üçüncüsünün “Moderna” olduğunu, bunu ise “Johnson” aşısının takip ettiğini belirtti.

Gazete, Temmuz ayı sonuna kadar en az bir doz aşı olan kişi oranının yüzde 73.8, aşı sürecini tamamlayanların oranının ise yüzde 65.3 olduğunu da yazdı.

Alithia gazetesi ayrıca Rum Sağlık Bakanlığı’nın, ülkelerin epidemiyolojik durumuna göre ülke kategorilerini yeniden belirlediğini yazdı.

Yeni değerlendirme neticesinde Lihtenştayn’ın turuncu kategoriden yeşil kategoriye geçirildiğini yazan gazete, İtalya ve Litvanya’nın yeşil kategoriden turuncu kategoriye, Lüksemburg’un kırmızıdan turuncuya gerilediğini belirtti.

Habere göre Azerbaycan, Fransa, İsviçre, Japonya, ABD turuncudan kırmızı kategoriye, İzlanda ise yeşilden kırmızı kategoriye alındı.

Gazete yeşil kategoride(düşük tehlikedeki ülkeler) yer alan ülkelerden gelenlerden PCR testi aranmadığını, turuncu ülkeden gelen yolcuların en fazla 72 saat önce yapılmış olumsuz PCR testi; kırmızı kategoride yer alanlardan ise yolculuktan en fazla 72 saat önce yapılmış olumsuz PCR testi ve Güney Kıbrıs’a girişlerinde de test yaptırmalarının istendiğini anımsattı.

Denizciler aşılanacak

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ın gemi mürettebatlarının aşılanacağı merkez haline dönüştürülmesi olasılığını araştırması için Denizclik Müsteşarlığına yetki verdiğini yazdı.

Habere göre Rum Denizcilik Müsteşarlığı, dünya ve Avrupa düzeyinde, başka ülkeler tarafından temin edilemeyen aşıların tedarik edilmesiyle birlikte Güney Kıbrıs’ın gemi mürettebatlarının aşılanacağı merkez haline dönüştürülmesi olasılığını ve önkoşullarını araştıracak.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Bakanlar Kurulunu Rum bandıralı gemilerde çalışan 25 bin denizcinin ihtiyacına yönelik aşı teminini de onayladığını yazdı.

Habere göre, Bakanlar Kurulu ayrıca idaresi Güney Kıbrıs’ta görev yapan şirket tarafından yürütülen ticari gemilerdeki 15 bin denizci için aşı gereksinimini onayladı.

Test sayısında düşüş



Öte yandan Politis gazetesi “10 Euro’luk Maliyet Rapid Testleri Etkin Olarak Azalttı” başlığıyla manşetten verdiği haberinde Güney Kıbrıs’ta hızlı testlerin bedava yapılması uygulamasının kaldırılmasının ardından günlük bazda hızlı test yaptıran kişi sayısında azalma yaşandığını belirtti.

Hızlı test uygulaması için 10 Euro alındığını belirten gazete uzmanların, olası pozitif olan vatandaşların ücret nedeniyle test yaptırmaması endişesini de taşıdığını yazdı.