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Erenköy Direnişi ve şehitler anılıyor

Erenköy Direnişi ve şehitler anılıyor
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Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nün 57'nci yıl dönümü dolayısıyla 8 Ağustos Pazar günü Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlenecek.
Tören saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Şehitlik Özel Defteri’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçilecek.
Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan konuşma yapacak.
Tören, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla sona erecek.
Protokol Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu bildirildi. 

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YORUMLAR
Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 7 saat Önce

Kıbrıs’taki mücadelenin 1974 tarihinde başladığını bilenlerin gözlerine sokun ki kıbrs mücadelesinin çok önceden var olduğunu bilsinler.

Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 7 saat Önce

Bu nesilden taşıyanlar seksenli yaşlardadırlar. Bunlar hakiki kahramanlardır. Üniversitelerini bırakıp Vatanlarını kurtarmak için gelmişlerdir.

Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 7 saat Önce

Törende nutuk atmak çok ve bayrak dikmek çok kolaydır. Bu bayrağı öyle zor koşullarda canları pahasına bir ağaç dalında çekenler bu devletin asıl kahramanlarıdırlar.

Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 7 saat Önce

Bir kahraman anlattı. Erenöyde Alevka sırtlarında arkadaşımız şehit oldu. Şehit nasıl defnedilir bilmiyorduk. Namluları aşağıya tutup bir tören düzenledik ve oraya defnettik. Yolumuza devam ettik.

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