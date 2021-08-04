Gençler teşvik edilmeli

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren, ellerindeki verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 43’ünün birinci doz, yüzde 40’ının ise her iki doz aşısını olduğunu söyledi.

Oygar, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türkler için gönderilen 40 bin doz AstraZeneca, 10 bin Pfizer-BioNTech ve bin doz Johnson&Johnson aşısının dün KKTC’ye ulaştığını açıkladı.

Teslim alınan aşılarla birlikte, Metehan sınır kapısından Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri aracılığıyla toplam 21 bin 50 doz Pfizer/BioNTech, 68 bin 700 doz AstraZeneca ve 29 bin doz Johnson&Johnson olmak üzere toplam 118 bin 850 doz aşı gelmiş oldu.

Türkiye’den ise düne kadar 340 bin Sinovac ve 10 bin 530 Pfizer/BioNTech marka olmak üzere 350 bin 530 doz aşı gönderildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, dün teslim alınan aşılara ilişkin Sağlık Bakanlığında bir toplantı yapılarak, aşıların organizasyonunun, öncelikli olarak kimlerin faydalanabileceğinin değerlendirileceğini ve aşı merkezlerine gerekli bildirimin yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın dünkü verileri itibarıyla, ülke nüfusunun yüzde 43’ü birinci doz, yüzde 40’ı ise her iki doz aşısını oldu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, ülkede yürütülen aşılanmadaki son durum ve ülkenin “Dijital Kovid Sertifikası” uygulamasına entegrasyonu hakkında yürütülen çalışmalara ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

“Vakalar baskın olarak İngiliz varyantından kaynaklı”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, son zamanlarda ülkede yaşanan vaka sayılarındaki artışa ilişkin değerlendirmesinde, ülkedeki koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilerek ülkenin turizme, Güney’den geçişlere açılması ve ülkenin kendi içinde yaşanan açılımlara işaret etti ve “ülkede açılma olunca vaka sayısında artış olmasının beklenen bir şey” olduğunu söyledi.

“Aşılı olsak bile önlemlere uymaya devam etmeliyiz”

Oygar, “Önlemlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Aşılı olsak bile maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamız lazım. Kalabalık ortamlarda sosyal mesafe kalkınca bulaş daha fazla oluyor” dedi.

Deren Oygar, virüsün dünyada yayılan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının ülkede tespit edilmesiyle birlikte görülen vakalarda Delta varyantının yaygınlığının saptanması için tespit kitleri ile analizlerin yapılmaya devam edildiğini ve ayrıca sonuçların Türkiye’ye gönderilerek teyit edildiğini de anlattı. Ancak Oygar, ülkede şu an vakaların baskın olarak “İngiliz varyantından” kaynaklı olduğunu açıkladı.

“Vakalarda 20-29 yaş grubu birinci”

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, ülkede şu an, daha çok eğlence sektörü ile turistik aktivitelerin olduğu mekanlarda ve ayrıca öğrenciler ile genç nüfus arasında vakaların görüldüğünü belirterek, 20-29 yaş grubunun birinci ve 30-39 yaş grubunun ikinci sırada yer aldığını açıkladı. En az vaka görülen yaş grubunun ise 70 yaş ve üzeri olduğunu söyledi.

“Hastaneye yatanların yüzde 70’i aşısız”

Mayıs ayında daha fazla 3’üncü dünya ülke vatandaşları kaynaklı vakalar görülürken, şu an vakaların çoğunluğunun KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden Oygar, ülkede şu an hastaneye yatışlarda vakaların yüzde 70’inin aşsız olduğunu da belirtti.

“En büyük silah aşılanma”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, ülkede son zamanlarda vakalardaki artış ışığında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin geçen hafta bir takım yeni kararlar aldığını hatırlatarak, salgınla mücadelede “en büyük silahın” aşılanma olduğunu vurguladı.

Oygar, “Geçen hafta bazı tedbirleri artırdık. Aşılanmayı teşvik etmeye çalışıyoruz. Salgına karşı en büyük silah aşı, sonra maske takmak ve sosyal mesafe ile hijyene dikkat etmek. Aşılanarak toplumsal bağışıklık kazanarak bu virüsü yenebiliriz” diye konuştu.

“Kapanma şu an söz konusu değil”

Oygar, ülkede Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa göre tedbirlerin artırılabileceğine işaret etti, ancak şu an için ülkede bir kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Üçüncü doz aşıları yapılıyor…

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, iki doz Kovid-19 aşısı olan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin bir doz hatırlatma (RAPEL) aşı yaptırabilmelerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi vererek, şu an sağlık çalışanlarının tümüne yakınının “hatırlatıcı doz” olarak bilinen 3’üncü doz aşılarının yapıldığını açıkladı.

Oygar, hatırlatma aşısı olan sağlık çalışanlarının çoğunluğunun Türkiye’den gönderilen Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu, bazılarının ise ülkede mevcut olan Sinovac ya da AstraZeneca aşılarından olduğunu söyledi.

“Birinci öncelik hiç aşı olmamış kişiler…”

Deren Oygar, 3’üncü doz aşının gerekliliği ile ilgili bilimsel bir veri olmadığını ancak hatırlatma dozunun bağışıklığı artıracağı yönünde bir görüş bulunduğuna işaret ederek, ülkeye yeterli sayıda aşıya ulaşmak için girişimlerin başlatıldığını ve aşıların gelmesiyle RAPEL aşıların yapılabileceğini söyledi.

Ancak Oygar, “Birinci öncelik hiç aşı olmamış kişilerin aşılanması. Şu an toplumun bir kısmı henüz hiç aşılanmadı. Ülkede toplumsal bağışıklığı sağlamak için nüfusun yüzde 50-60 aşılanması gerekiyor” diye konuştu.

Oygar, KKTC’de aşı olanların güvenli seyahatlerine imkan sağlayacak dijital Kovid sertifikası uygulamasına ülkenin entegre edilmesi konusunun; İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bu hafta içi yapılması beklenen toplantısında ele alınacağını da söyledi.