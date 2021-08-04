İstanbul’dan Tatar’a destek 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin KKTC İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde düzenleyeceği 20 Temmuz Barış̧ Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü̈ etkinliklerine katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatar’ın 1997-2001 yılları arasında başkanlığını yaptığı Derneğin, Kıbrıs Türkünün ulusal mücadelesinde ve direnisin örgütlenmesinde çok önemli bir yeri bulunduğu kaydedildi.

Tatar çifti, İstanbul’a varışında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi tarafından karşılandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İTO'yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Gündeme getirdiğiniz 2 devletli çözüm formülünün en doğru yol olduğu konusunda biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunun başka bir çözüm yolunun olmadığını da tüm dünyaya duyurmak konusunda görev yaptığımız bütün yurt dışı kurumlarda gündeme getiriyoruz, gündeme getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

Avdagiç, basına kapalı gerçekleştirilecek görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Tatar'ın ziyaretinden son derece mutluluk duyduklarını dile getirdi.

KKTC’nin çok özel bir yeri var

İTO nezdinde KKTC'nin çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan Avdagiç, "İnşallah bundan sonra da bunu çok daha iyi noktaya taşıma konusundaki karalılığımızı da arz etmek isterim. Sizin ortaya koyduğunuz siyasi çizgi ve duruşunuzdan dolayı da size şükranlarımızı arz ediyoruz İstanbul iş dünyası adına." diye konuştu.

Tatar'ın, Kıbrıs Türkü'nün sesinin daha gür çıkması konusunda, daha doğruları net, açık ve geri dönülemez bir şekilde ifade etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Avdagiç, "Bu konudaki süreçlerinizi, tavrınızı, politikanızı tamamen desteklediğimizi ve bu konudaki politikanızın daha başarılı olması için İstanbul iş dünyası olarak üzerimize düşen tüm hususları yerine getirmeye hazır olduğumuzu da bu vesileyle tüm kamuoyuyla beraber zat-ı alinize arz etmek istiyorum." dedi.

Öte yandan konuşmalar sonrasında İTO Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanı Tatar'a üzerinde Allah'ın 99 isminin yazılı olduğu kalkan şeklinde bir plaket takdim etti.

Tatar: Rumlarla anlaşma mümkün değil…

İTO ziyaretinde gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Tatar, orman yangınları konusunda üzüntüsünü dile getirerek bir an önce söndürülmesi temennisinde bulundu.

Tatar, Kıbrıs'taki çözüm arayışlarına ilişkin federal temeldeki girişimlerin çözüme ulaşmayacağının zaten belli olduğunu anlatarak, "Rumlarla bir devletin ortaklığında öngörülen o eşitlik temelinde bir anlaşmanın mümkün olamayacağı... Çünkü Rumlar Kıbrıs'ta hiçbir zaman maalesef Türkleri eşit görmedi. Devleti yönetme noktasında ne yönetimi ne de zenginlikleri paylaşma niyetinde olmadıkları ve dolayısıyla 50 yıldır bu müzakerelerin bir netice vermemesi sonucunda biz yeni bir anlayış geliştirdik. Yeni bir siyaset geliştirdik. Bunu da Türkiye'nin desteğini alarak, bütün dünyanın gündemine sunduk." diye konuştu.

"27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılan toplantılarda Kıbrıs Türk halkı adına 'Artık biz, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğinde Kıbrıs'ta anlaşmanın olabileceğini orada hem BM'ye hem de diğer yetkililere duyurduk. Bu da Kıbrıs müzakere tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bir tarih yazılmıştır. Çünkü ilk kez böyle bir pozisyon ortaya konmuştur." diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Türkiye'nin desteğiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Egemen eşitliğe dayalı anlaşma…

Tatar, Kıbrıs'ta anlaşmanın artık eski zihniyete göre olamayacağına dikkati çekerek, "Egemen, eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabilir. O devletse ben de devletim. Onun devleti ne kadar meşru ise benim devletim de o kadar meşru. Kıbrıs Rum Yönetimi ne kadar devletse KKTC de en az o kadar devlettir. Bu mücadelenin altında yatan büyük bir tarih vardır. Kıbrıs Türk halkı, Anadolu halkının oradaki uzantısıdır. Serhat bekçileridir." ifadelerini kullandı.