Zor durumda, devletten yardım bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iki torunuyla harabe bir evde yaşayan Şerife Bazzuka, zor günler yaşıyor. Eski bir evde yaşam mücadelesi veren 63 yaşındaki Bazzuka ile torunları geçtiğimiz günlerde büyük bir tehlike atlattı. Yıkılmaya yüz tutan evin tavanı uyudukları esnada çöktü. Olay sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelirken, büyük bir gürültüyle uyanan Bazzuka ile torunları korkudan kendilerini evin dışına attı.

Şans eseri yara almadan kurtulan Bazzuka ile torunları devletten yardım bekliyor. Diyalog’a konuşan Şerife Bazzuka, aylık bin 700 TL yoksulluk maaşı aldığını, evi tamir edecek maddi olanağı olmadığını ifade etti. Torunlarına bakmak zorunda olduğunu dile getiren Şerife Bazzuka, şunları söyledi:

Aldığım maaşla hayatımı dahi idame ettiremiyorum. Eşim de vefat etti, 2 torunumla bu evde kalıyorum. Önümüz kış, aldığım maaşla geçimimi mi sağlayım, faturaları mı ödeyim, evi mi tamir ettireyim? Devletten yardım bekliyorum, bana elini uzatsın.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 11:48