Erdoğan ile bayramlaşma teatisi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bayram kutlama mesajı teati edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, her iki Cumhurbaşkanı, mesajlarında karşılıklı olarak, iki kardeş ülke halkının bayramını kutlayarak iyi dileklerde bulundular.

Benzer mesaj teatisi, Cumhurbaşkanlarının eşleri Emine Erdoğan ile Meral Akıncı arasında da gerçekleşti.

Tatar ile de bayramlaştı

Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün telefonda konuşarak bayramlaştı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun şahsında tüm Türkiye’nin kurban bayramını kutladı; sağlık, huzur ve güven içinde nice nice bayramlar diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Başbakan ve onun şahsında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının bayramını kutlayarak en iyi dileklerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 20:01