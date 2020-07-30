3 hasta taburcu oldu

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Sağlık Bakanı Ali Pilli," Toplam 1081 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi " DEDİ

3 hasta taburcu oldu
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini   açıkladı.

Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

30  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081        

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 68.800   

Toplam Vaka Sayısı- 144   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 114

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 26         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

GÜNEY KIBRIS’TA 4 YENİ VAKA

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 1789 test sonucunda 4 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1084'e yükseldi.
Rum haber kaynakları, vakalardan 3'ünün şahsi inisiyatifle yapılan testler sonucunda, 1'inin ise çalışanlara yapılan testler sonucunda tespit edildiğini kaydetti.
Vakalardan ikisinin Limasol'dan olduğu da belirtildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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