3 hasta taburcu oldu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

30 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 68.800

Toplam Vaka Sayısı- 144

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 114

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 26

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

GÜNEY KIBRIS’TA 4 YENİ VAKA

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 1789 test sonucunda 4 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1084'e yükseldi.

Rum haber kaynakları, vakalardan 3'ünün şahsi inisiyatifle yapılan testler sonucunda, 1'inin ise çalışanlara yapılan testler sonucunda tespit edildiğini kaydetti.

Vakalardan ikisinin Limasol'dan olduğu da belirtildi.