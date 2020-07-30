3 hasta taburcu oldu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.
30 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 68.800
Toplam Vaka Sayısı- 144
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 114
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 26
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
GÜNEY KIBRIS’TA 4 YENİ VAKA
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 1789 test sonucunda 4 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1084'e yükseldi.
Rum haber kaynakları, vakalardan 3'ünün şahsi inisiyatifle yapılan testler sonucunda, 1'inin ise çalışanlara yapılan testler sonucunda tespit edildiğini kaydetti.
Vakalardan ikisinin Limasol'dan olduğu da belirtildi.