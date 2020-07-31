Badminton şöleni tamamlandı

Badminton Federasyonu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kulüpler Badminton Şöleni düzenledi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Badminton Şöleni’nin ilki Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirildi. Daha sonraki etkinlik Akdeniz Spor Birliği tarafından Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda 25 Temmuz Cumartesi günü sabah düzenlenirken, etkinlik yine aynı günün akşamı İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda Net Spor Kulübü tarafından yapıldı. 26 Temmuz Pazar akşamı ise Lefkoşa Güneş Spor Kulübü tarafından Lefkoşa Başaran Spor Salonu’nda 3 gün boyunca süren etkinlikle sona erdi. Yapılan etkinlikleri yerinde izleyen Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla omuz omuza verip bu günü kutlayabilmemiz için mücadele eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’a minnet duyduğumuzu belirtti. Badminton Şenliğini düzenleyen kulüp yöneticileri, antrenörleri ve başkanlarını da bu anlamlı organizasyon için katkı koydukları için kutlayan Başkan Deniz, organizasyonlara katılan sporculara da bu bayramların onların sahip çıkmasıyla yaşatılacağını bu sebeple düzenlenen Barış ve Özgürlük Badminton Şöleni’nin ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Organizasyonlarda sporculara madalya ve belge takdim edilirken konuşma yapan Başbakan Ersin Tatar organizasyona katılan sporcuları kutlarken, kulüp yöneticileri başkanları ve Federasyon Başkanı Fırat Deniz'i yapılan güzel organizasyonlar için tebrik etti.

Organizasyonda son olarak Lefkoşa Güneş Spor Kulübü Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana da kısa konuşmalarında bu gibi organizasyonların anlamlı olduğunu sporcu ve ailelerin gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler.