Gençlerin şampiyonu MTG 2-2

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U-21 Şampiyonluk Grubu’nda Mağusa Türk Gücü son dakikalarda bulduğu iki golle Doğan Türk Birliği ile berabere kaldı

Gençlerin şampiyonu MTG 2-2
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Futbolda U21 Şampiyonluk Grubu mücadelesi 3. maçında Mağusa Türk Gücü Doğan Türk Birliği ile 2-2 berabere kalarak şampiyon oldu. 
Karşılaşmanın son dakikalarına kadar 2-0 önde götüren Doğan Türk Birliği 90+1 ve 90+2. dakikalarda arka arkaya iki golü kalesinde görünce maça eşitlik geldi.
Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü 1 puanı hanesine yazdırarak 2 puan önde girdiği şampiyonluk grubunda A takımdan sonra genç takım şampiyonluğunu da kazanmış oldu.
Mağusa Türk Gücü gençlerine kupasını Futbol Federasyonu başkan vekili Orçun Kamalı verdi.
 

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2020, 05:09
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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