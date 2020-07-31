Gençlerin şampiyonu MTG 2-2

Futbolda U21 Şampiyonluk Grubu mücadelesi 3. maçında Mağusa Türk Gücü Doğan Türk Birliği ile 2-2 berabere kalarak şampiyon oldu.

Karşılaşmanın son dakikalarına kadar 2-0 önde götüren Doğan Türk Birliği 90+1 ve 90+2. dakikalarda arka arkaya iki golü kalesinde görünce maça eşitlik geldi.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü 1 puanı hanesine yazdırarak 2 puan önde girdiği şampiyonluk grubunda A takımdan sonra genç takım şampiyonluğunu da kazanmış oldu.

Mağusa Türk Gücü gençlerine kupasını Futbol Federasyonu başkan vekili Orçun Kamalı verdi.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2020, 05:09