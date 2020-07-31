Gençlerin şampiyonu MTG 2-2

Futbolda U21 Şampiyonluk Grubu mücadelesi 3. maçında Mağusa Türk Gücü Doğan Türk Birliği ile 2-2 berabere kalarak şampiyon oldu.
Karşılaşmanın son dakikalarına kadar 2-0 önde götüren Doğan Türk Birliği 90+1 ve 90+2. dakikalarda arka arkaya iki golü kalesinde görünce maça eşitlik geldi.
Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü 1 puanı hanesine yazdırarak 2 puan önde girdiği şampiyonluk grubunda A takımdan sonra genç takım şampiyonluğunu da kazanmış oldu.
Mağusa Türk Gücü gençlerine kupasını Futbol Federasyonu başkan vekili Orçun Kamalı verdi.
Futbolda U21 Şampiyonluk Grubu mücadelesi 3. maçında Mağusa Türk Gücü Doğan Türk Birliği ile 2-2 berabere kalarak şampiyon oldu.
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