Türkiye'de can kaybı 5 bin 674

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Coronavirüse ilişkin 30 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi Coronavirüs’ten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 674 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, vaka sayısı 229 bin 891, vefat sayısı 5 bin 674 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,3 oldu.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2020, 07:00