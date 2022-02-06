Merkez’in kararı Merakla bekleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı piyasaların yanı sıra vatandaşlar tarafından da merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat tarihinde açıklanacak. Son toplantı 20 Ocak’ta yapılmıştı. Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürse de faizdeki indirim piyasaya yansımadı.

Hükümetin ‘düşük faiz’ söylemlerine ve Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirimlere rağmen kredi faizleri hâlâ yüksek. Bankaların yayımladıkları kredi faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 39’a kadar varırken konutta en düşük aylık faiz yüzde 1,20’de kaldı. Merkez Bankası Ocak ayında politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak.

Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak bu indirim piyasaya yansımadı. Bankalar kredilerde oranları yüksek tutuyor. İhtiyaç kredisi ortalama yüzde 25 faiz oranıyla tüketicilere sunulurken ticari krediler yüzde 33 oranla veriliyor.

Bankaların yayımladıkları kredi faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 39’a kadar varırken konutta en düşük aylık faiz yüzde 1,20’de kaldı.

Taşıt kredisi faizleri de yükselişte. Aylık yüzde 2,55’e varan taşıt kredisi faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30’u aşmış durumda.

Merkez Bankası’nın faiz kararı kamu bankalarında yanıt buldu. Kamu bankalarında ihtiyaç kredileri faizleri yıllık 18 seviyelerinde özel bankalarda ise bu oran yüzde 40'a yakın seyrediyor.