Bir can kaybı var

KKTC’de son 24 saatte 15 bin 281 test yapıldı, 476 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 602 kişi taburcu edildi.

Son yaşanan can kaybıyla birlikte, salgının başından bu yana Coronavirüs kaynaklı ölümler 177’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalardan 230’u Lefkoşa, 106’sı Girne, 73’ü Gazimağusa, 41’i Güzelyurt, 16’sı İskele, 10’u ise Lefke bölgesinden.

5 Şubat 2022 Covid-19 genel durumuna ilişkin diğer veriler ise şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.459.229

Toplam Vaka Sayısı: 58.057

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.734

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5148

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5072

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı : 165

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 471

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3791

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 122642

Güney’de bir can kaybı, 2 bin 568 vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 87 bin 25 test sonucunda 2 bin 568 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 169 bin 39'e, toplam can kayıplarının 741'e ulaştığını açıkladı.

25'inin durumu ciddi olmak üzere 225 kişi hastanede tedavi görüyor.