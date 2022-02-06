Hiç iyi haber yok!

Özlem ÇİMENDAL

Ülkede üst üste gelen zamlar gündemdeki yerini korurken, vatandaş maaşlara yansıyan Hayat Pahalılığı oranının ve yeni asgari ücretin, yeniden zam olarak yansımasıyla anlamını yitirdiği görüşünde. Ülkede önce akaryakıt, sonra tüp gaz ve belediyelerin vergilerinde ön görülen artışların ardından, şimdi de ekmek ve restoran menülerine zammın gündemde olduğu öğrenildi.

Akaryakıt en son 27 Ocak’ta zamlandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 27 Ocak’ta yaptığı açıklama ile dövizdeki değişimden dolayı akaryakıt fiyatlarında artışa gidildiğini duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında “11.65 TL olan 95 oktan benzin 12.60’a, 11.89 TL olan 98 oktan benzin 12.84’e, 11.23 TL olan Euro dizel 12.55’e ve 11.13 TL olan gaz yağı 12.67’ye yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

Tüp 2 Şubat’ta zamlandı: 200 lira oldu

2 Şubat’ta ise Bakanlar Kurulu, akaryakıt zammının ardından tüp gaz fiyatlarına da zam yaptı. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre tüp gaza 20 TL’lik bir zam yapılarak, 200 TL’ye yükseltildi.

Atun, zamlar öncesi kurlara dikkat çekmişti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise akaryakıt ve tüp gaz zammı öncesi kurlara dikkat çekmiş ve kurlardaki değişime paralel olarak fiyatlarda oynama yapabileceklerini, duruma göre indirime de gidebileceklerini açıklamıştı. Atun zamların öncesinde, “Bizler de kuru yakından takip ediyoruz. Ortalamanın altına düştüğünde akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarında indirme gideceğiz. Son 7 günün ortalamasına bakıyoruz, dövizin düşüşü ile birlikte zamların da geri alınmasını sağlayacağız” ifadelerini de kullanmıştı.

Aşıkoğlu, zam veya indirim yok demişti

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da zamların öncesinde yaptığı açıklamada, tüp gazda dağıtıcılar ve marketler arasındaki pay paylaşımı ve lojistik konularında yaşanan sıkıntıların aşıldığını belirterek, “Şu anda tüp gaz ile akaryakıt fiyatlarında zam veya indirimin söz konusu değil” dedi.

Belediyeler de faturalarda zam istedi

Diğer yandan elektrik ücretlerine yüzde yüzün üzerinde artış getirilmesi yönündeki karar yeni hükümetin kurulmasını beklerken, KKTC genelindeki 28 belediye ‘ayakta kalabilmek’ gerekçesiyle vergi artışına gitti. Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Diyalog’a yaptığı açıklamada, emlak vergisinde yüzde 40 oranında ön gördükleri artış ile su, temizlik ve aydınlatma ücretlerinin de artırılmasını içeren önerilerini Maliye Bakanlığı’na sunduklarını kaydetti.

Ekmek ve restoran menülerine zam da gündemde

Son olarak ise ekmeğe ve restoran menülerine de zam geleceği öğrenildi. Girdilerin belirleyici olduğu ifade edilen ekmek ve restoran menüleri fiyatlarında; Res-Bir ve Fırıncılar Birliği, akaryakıt ve tüp gaza gelen son zamlardan sonra ekmek fiyatlarında da menü fiyatlarında da artışa gideceklerini açıkladı.