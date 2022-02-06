Acil şifa dilendi

Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) geçmiş olsun mesajları gönderildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmiş olsun mesajı şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan’ın Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

Kendilerine, şahsım ve ülkem adına geçmiş olsun dileklerimi iletirken, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.”

Sucuoğlu ve Oğuz da mesaj yayınladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Açıklamaya göre, Sucuoğlu’nun, Covid-19 testi pozitif çıkan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesaj şöyle:

“Zat-ı alinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendinin Covid-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte Zat-ı Alinize ve kıymetli Hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum.

En derin sevgi ve saygılarımla…”

Öte yandan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, koronavirüse yakalanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a acil şifa diledi.

Oğuz, yayımladığı mesajda Erdoğan ve eşinin kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.