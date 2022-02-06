KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, yarın ant içerek göreve başlayacak.

Seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi Gazetede yayımlanmasının onuncu gününde Cumhuriyet Meclisi, yarın saat 10.00’da milletvekillerinin ant içmesi gündemiyle toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.

Covid-19 kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek ant içme törenine üst düzey protokol davet edilirken, yeni seçilen milletvekillerinin ailelerinden ise birer temsilci katılabilecek.

TAK ve BRT’nin izleyebileceği tören, televizyonlardan canlı yayınlanacak.

Yeşilırmak ve Talat divan katibi olacak

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

Törende, ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel kürsüden ant içecek ve tüm milletvekilleri ayakta olacak. Ardından, sırayla iki genç katip ant içecek ve sırasıyla Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke, Lefkoşa milletvekilleri soyadlarına göre alfabetik sırayla ant içecekler.

Milletvekili andı

Milletvekilleri görevlerine başlarken aşağıdaki şekilde ant içecek:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Partilere göre milletvekili dağılımı

23 Ocak’ta yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti.

Milletvekilleri, 31 Ocak’ta ilçe seçim kurullarında düzenlenen törenlerle mazbatalarını almıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini ant içme töreninin ardından veya en geç Salı günü UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini açıklamıştı.

Meclis’te yeni 19 isim var

Önceki dönem Meclis’te yer almayan 19 isim bu dönem görev yapacak.

Son seçim sonucunda Meclis’teki kadın vekil sayısı da 9’dan 11’e yükseldi.

Kadın milletvekillerinin partilere göre dağılımında ilk sırayı 6 vekille Cumhuriyetçi Türk Partisi aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni 3 kadın vekille Ulusal Birlik Partisi, 2 kadın vekille Halkın Partisi izledi. Toplam milletvekili sayısına göre en fazla kadın vekil Halkın Partisi’nde yer aldı. Halkın Partisi’ne ait 3 milletvekili koltuğunun 2’sine kadınlar oturdu.

7 Ocak 2018 seçimlerinde Meclis’te temsil edilen parti sayısı bu dönem Toplumcu Demokrasi Partisi’nin baraj altı kalmasıyla 5’e düşerken, sadece Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Meclis grubu kuracak sayıda milletvekili çıkardı.

Bölgelere göre yeni vekiller…

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) duyurduğu resmi milletvekili listesine göre, Lefkoşa’da Ulusal Birlik Partisi’nden Ahmet Savaşan, Alişan Şan ve Sadık Gardiyanoğlu; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Ürün Solyalı, Devrim Barçın; Demokrat Parti’den Hasan Tosunoğlu; Yeniden Doğuş Partisi’nden Talip Atalay ilk kez milletvekili seçildi. Talip Atalay daha önce Din İşleri Başkanlığı görevi yürütmüştü. Daha önce hem milletvekilliği hem de bakanlık yapan ancak önceki dönem milletvekili olmayan Filiz Besim de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili seçildi.

Gazimağusa’da Ulusal Birlik Partisi’nden: Hüseyin Çavuş; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Şifa Çolakoğlu ilk kez milletvekili seçildi. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık yapmış olan ancak önceki dönem Meclis’te bulunmayan Hakan Dinçyürek de yeniden milletvekili oldu.

Girne’de Ulusal Birlik Partisi’nden Hasan Küçük; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Ongun Talat, Ceyhun Birinci; Demokrat Parti’den Serhat Akpınar; Güzelyurt’ta Ulusal Birlik Partisi’nden Ziya Öztürkler ilk kez milletvekili oldu.

İskele’de Ulusal Birlik Partisi’nden Emrah Yeşilırmak; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Fide Kürşat ilk kez milletvekili seçildi. Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy Belediye Başkanıyken aday olarak Meclis’e girdi.

Lefke ilçesinde ise Ulusal Birlik Partisi’nden Fırtına Karanfil ilk kez vekil koltuğuna oturacak isimlerden oldu.

Partilere göre yeni vekillerin dağılımı…

Seçim sonuçlarına göre, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa’da 3’ü yeni 7 vekil; Gazimağusa’da 2’si yeni 6 vekil, Girne’de 1’i yeni 5 vekil, Güzelyurt’ta 1’i yeni 2 vekil, İskele’de 1’i yeni 3 vekil, Lefke’de ise 1 yeni vekil çıkardı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ise Lefkoşa’da 3’ü yeni 6 vekil, Gazimağusa’da 1’i yeni 4 vekil, Girne’de 2’si yeni 4 vekil, Güzelyurt’ta 1 vekil, İskele’de 1’i yeni 2 vekil ve Lefke’de 1 vekil çıkarmış oldu.

Halkın Partisi’nin Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’deki vekillerinin tümü geçen dönemde Meclis’te yer alıyordu.

Demokrat Parti Lefkoşa’da 1 yeni vekil, Gazimağusa’da 1 vekil ve Girne’de 1 yeni vekil çıkardı.

Yeniden Doğuş Partisi ise Lefkoşa’da 1 yeni vekil ve Gazimağusa’da 1 vekil çıkardı.

Kadın vekil sayısı 9’dan 11’e yükseldi…

Son seçimle birlikte Meclis’teki kadın milletvekili sayısı da 9’dan 11’e yükseldi. Kadın milletvekillerinin partilere göre dağılımında ilk sırayı 6 vekille Cumhuriyetçi Türk Partisi aldı. Önceki dönem de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili olan Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe yanında geçmiş dönemlerde milletvekilliği ve bakanlık yapmış olan Filiz Besim ve ilk kez milletvekili seçilen Şifa Çolakoğlu ile Fide Kürşat, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kadın milletvekilleri.

Geçen dönem Meclis’te Ulusal Birlik Partisi sıralarında görev yapan Resmiye Canaltay, Yasemin Öztürk ve İzlem Gürçağ Altuğra; Halkın Partisi’nden Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers yeniden seçilirken, geçen dönem milletvekilliği yapan Gülşah Sanverler Manavoğlu bu dönem seçilemedi.

İlçelere göre 50 milletvekilin isimleri ise şu şekilde oldu:

Lefkoşa: YSK’nın ilanına göre, Lefkoşa’da, Ulusal Birlik Partisi’nden: Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ahmet Şavaşan, Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu Töre;

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden: Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim;

Halkın Partisi’nden: Kudret Özersay; Demokrat Parti’den Hasan Tosunoğlu; Yeniden Doğuş Partisi’nden: Talip Atalay Meclis’e girdi.

Gazimağusa: Ulusal Birlik Partisi’nden Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dinçyürek, Resmiye Eroğlu Canaltay ve Hüseyin Çavuş;

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu; Demokrat Parti’den Fikri Ataoğlu; Halkın Partisi’nden Ayşegül Baybars; Yeniden Doğuş Partisi’nden Erhan Arıklı milletvekili seçildi.

Girne: Ulusal Birlik Partisi’nden: Kutlu Evren, İzlem Gürçağ Altuğra, Ünal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük;

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Ongun Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci;

Halkın Partisi’nden Jale Refik Rogers; Demokrat Parti’den Serhat Akpınar seçilen milletvekilleri oldu.

Güzelyurt: Ulusal Birlik Partisi’nden Ali Pilli, Ziya Öztürkler; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Armağan Candan milletvekili seçildi.

İskele: Ulusal Birlik Partisi’nden Nazım Çavuşoğlu, Yasemin Öztürk, Emrah Yeşilırmak; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat oldu.

Lefke: Ulusal Birlik Partisi’nden Fırtına Karanfil ile Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Salahi Şahiner Meclis’e girdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022, 04:03