‘Omicron’ hastaları normal koğuşta

Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik göstergesindeki düşüşün durduğu ve çocuk vaka sayısının artmaya başladığı belirtilirken enfete olup hastaneye giriş yapan 5 kişiden sadece birinde kronik rahatsızlık taşıyor olması da dikkat çekti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı güncellenmiş 14 günlük epidemiyolojik göstergesine göre; tedavi altına alınmış, yaş ortalaması 66 olan 232 hastadan yalnızca 35’inin kronik hastalığı var.

Yoğun bakımda tutulan 37 hastanın tamamı entübe halde. Koğuşlarda tedavi gören hastaların yüzde 75-77’si Omicron, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 91’i de Delta versiyonu bulaştı. Enfekte olan hasta sayısındaki artışın, okullarda yapılan test sayısı ile doğru orantıda arttığına işaret edildi.

Fileleftheros gazetesi, yapılan son testlerde Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın da pozitif olduğunu yazdı.

Gazete Hacipandelas’ın kişisel sosyal medya hesabından, test sonucunun pozitif çıktığını, aşılı olduğu için hastalık semptomlarını hafif geçirmekte olduğunu açıkladığını yazdı.