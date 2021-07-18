Meydan Bitcoin’e kaldı



Bitcoin'in ardından en değerli ikinci kripto para birimi Ethereum'un kurucu ortağı Kanadalı Anthony Di Iorio, kripto para dünyasından çekileceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’un kurucu ortağı Kanadalı Anthony Di Iorio, kripto para dünyası ile işinin bittiğini söyledi.

Di lorio, kripto dünyasından çekilmesi ile ilgili olarak kişisel güvenlik endişelerini gerekçe gösterdi.

Kripto para dünyasından çekileceğini açıklayan Di lorio, “Bu alanda kendimi kesinlikle güvende hissetmiyorum. Daha büyük sorunlara odaklanırsam daha güvende olacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Di lorio, kripto paralar için “Dünyanın ihtiyacı olanın gerçekten küçük bir yüzdesi” ifadesini kullandı.

Gittiği her yerde korumalarla gezen Di lorio, önümüzdeki hafta şirketi Decentral'ı satmayı ve kripto para ile ilgili olmayan diğer girişimlere odaklanmayı planlıyor. Di lorio’nun herhangi bir blok zinciri projesine finansman sağlamayacağı ve eski ortalıklarından da yavaş yavaş çekileceği bildirildi.

Di lorio, ayrıca yaptığı büyük gayrımenkul yatırımları ile de tanınıyor. Son olarak 2018 yılında Kanada’nın Toronto kentinde 22 milyon dolarlık bir gayrımenkul satın aldığı haberlere yansımıştı.