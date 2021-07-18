Başarı yok

Ömer KADİROĞLU

Barış Harekâtından bu yana aradan 47 yıl geçmesine karşın, bazı konularda ciddi sorunların yaşanması vatandaşları üzüyor. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar “Elimize büyük fırsatlar geçti ama bunu iyi değerlendiremedik. Ülkeyi olması gereken yere getiremedik” dedi.

Siyasi istikrarsızlıklar yüzünden hemen her alanda sorunların yaşandığını belirten vatandaşlar, 1974 sonrasında kişisel varlıkların arttığını, çok kişinin zenginleştiğini; ancak sağlık, çevre, kamuda verimlilik gibi sorunların artarak devam ettiğini söyledi.

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Ne dediler…?

Atilla Taçer

“Barış ve Özgürlük Bayramının 47’nci yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. 47 yılda maalesef bu ülkede arzu edilen gelişimler yaşanmadı. Ülkenin başındaki politikacılar nedeniyle beklenen arzulanan gelişmeler ne yazık ki yaşanmadı. Ülkede en başta ekonomiyi düzeltmeyi başaramadık. Her geçen gün çökmeye devam ediyoruz. İşsizlik bir yanda ekonomik çöküntü bir yanda ülkenin sorunları arasında ve bunca yıldır bu sorunları çözemedik. İnşallah bundan sonra gelecek olanlar bu ülkeyi daha iyi bir yerlere getirir.”

Ayhan Dağlarağası

“47 yıl öncesi ile kıyaslandığı zaman ülke insanı olarak daha iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. 1974 öncesini bildiğim için bence şimdiki yaşamımız fazlasıyla lükstür. Ülkede başaramadığımız çok şey var. Siyasi düzen hiçbir zaman sağlanamadı ve buna bağlı olarak da hiçbir şey şu anda yolunda gitmiyor. Rahmetlik Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş KKTC’yi kurduğunda tanıtmış olsaydılar çok farklı bir durumda olacaktık.”

Yakup Soytürk

“Barış ve Özgürlük Bayramının bu yıl 47’nci yılı kutlanacak ancak 47 yılda bu ülkede arzu edilen gelişimin olmadığını düşünüyorum. Devletlerarası problemlerimiz var ve beklenen gelişimlerin bu ülkede yaşanmadığını düşünüyorum. Ülkede siyasi istikrar ve düzeni 47 yıldır ne yazık ki başaramadık ve yoluna koyamadık.”

Osman Orundalı

“Barış ve Özgürlük Bayramının 47’nci yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu ülkede arzu edilen olması gereken gelişimleri 47 yıldır ne yazık ki yaşayamadık. Yapılan icraatlar da yapılamayanlar da belli ve maalesef başarılı olamadık. Gerektiği yere, olmamız gereken yere gelemediğimizi düşünüyorum. 47 yıldır kendimizi tanıtamadık ve ülkede yaşanan sorunları ne çözebildik ne de var olan sorunları dünyaya anlatabildik. Bu yüzden 47 yıldır bir adım ileriye gidemedik.”

Mustafa Orkoz

“47 yıldır KKTC’de tam değilse bile bir ilerleme gösterebildiğimizi düşünüyorum. Tam olmayan kısımda ise eksikliklerimiz çoktur. Ülkede bir denetim mekanizması yok, ekonomik alada bir başarısızlık, ülke genelinde trafikte, eğitimde sağlıkta her alanda sıkıntılar yaşanıyor ve bu sıkıntılar yıllar geçtikçe artarak devam ediyor. Bu ülkede yıllardır barışı sağlayamadık ve bundan sonra da başarabileceğimiz inancımızı yitirdik. Temennimiz bundan sonraki süreçte idarecilerin bu ülkeyi daha ileriye hak ettiği yere götürmesidir.”

İbrahim Hacıhaliloğlu

“Barış ve Özgürlük Bayramının 47’nci yılını kutlayacağız ancak 47 yıldır KKTC’de arzulanan beklenen gelişmeyi ne yazık ki gösteremedik. Türkiye’nin buraya yaptığı yardımlarla burası cennet olurdu ancak buradaki siyasilerin sorumsuzluğu nedeniyle bir ilerleme kaydedemedik. Rumların barışı istememesi nedeniyle yıllardır barış sağlanamadı. Gerek kendi iç meselelerimiz gerekse ülkeler arası sorunlar nedeniyle halkın arzuladığı gelişmeyi bu ülke yaşayamadı. Birçok alanda başarısız olduk. Yollarımız, sağlık sistemimiz, dairelerdeki başıboşluk gibi birçok sorun yaşıyoruz. Bir avuç memlekette bu yaşanan sorunları halletmek çok da zor değil yeter ki istek olsun.”

Serbay Topal

“Barış ve Özgürlük Bayramının 47’nci yılını kutlamaya hazırlanıyoruz ancak 47 yıldır bu ülkede hiçbir gelişme ve arzu edilen değişiklikleri yaşamadık bir adım bile ileriye gidemedik. Ülkede ne yazık ki hiçbir şeyi başaramadık. Sağlık sistemi, eğitim, yollar, çevre düzeni, siyasi iktidar ve düzen gibi alanlarda hiçbir başarımız olmamıştır. Umarım bundan sonraki süreçte ülkeyi idare edenler bu toplumu hak ettiği yere ulaştırır.”

İsmail Bozat

“47 yıldır bu ülkede arzulanan gelişimi elbette ki gösteremedik. Bunun nedeni siyasi yöneticilerin halktan çok kendilerini düşünmeleridir özellikle sağ politikacıların. Kıbrıs’ta kalıcı çözümü ve barışı isteyen bir politikacı çıkmadı. Ülkede kurulan siyasi sistemden kesinlikle memnun değiliz. Bu ülkede ne yazık ki fikir, düşünce ve ifade özgürlüğünü sağlamayı başaramadık. Benden olan yaşasın benden olmayan ölsün politikası yürütülüyor. Günlük yaşıyoruz ve planlı bir kalkınma yapılamadı. Umarım bundan sonraki süreçte bizi idare edenler bu ülkeyi daha iyi yerlere getirir.”

Ali Keya

“47 yıldır bu ülkede arzulanan gelişimler ne yazık ki yaşanmadı. Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle KKTC halkı yıllardır hak ettiği yere gelemiyor. 100 sene daha bu iş böyle devam eder. Bu ülkede anavatan yanımızda olduktan sonra bizim sırtımız yere gelmez. Ülkede yapılan olumlu işler de zaten anavatan sayesinde oluyor.”

Hüseyin Sevgüm

“KKTC’de 47 yıldır beklenen ve arzulanan gelişme ne yazık ki yaşanmadı. Gelişme var ancak çok az bir gelişmedir ve beklenene cevap vermiyor. 47 yıl öncesine baktığımızda iyi durumdayız ancak çok daha iyi durumda olabilirdik. Ülkede ekonomik yönden ve Türkiye ile ilişkiler yönünden bir gelişme sağlayamadık. Ümit ederiz ki bundan sonraki süreçte bu ülke halkının iradesi ile seçilenler bu ülkeyi hak ettikleri yere taşırlar.”