Rum gençlerine aşıya teşvik

Rum Yönetimi, Gençlik Örgütü’yle işbirliği yaparak gençlerin aşılanmasını teşvik etmek amacıyla binlerce hediye dağıtılmasını kararlaştırdı. Hükümetin teşvik kararına, bazı devlet kuruluşlarının yanı sıra özel, işletmeler destek verdi.

Alithia gazetesinin haberine göre; teşvikler arasında uçak biletleri, hediye çekleri, indirim kuponları, sezonluk futbol maçı bileti gibi hediyelerin yanı sıra ünlü Zara mağazasından da hediye kuponu bulunuyor.

Buna göre gençlere, Rum Futbol Federasyonu (KOP) 2 bin 25 maç bileti, GSM operatörlerinde kullanılabilecek 20 Euro değerinde 5 bin hediye çeki, “Public” mağazalarında kullanılabilecek 50 Euro değerinde 2 bin hediye çeki, Cyprus Airways ile tüm destinasyonlara yönelik 150 bedava gidiş-dönüş uçak bileti, Tus Airways ile Yunanistan’a 100 gidiş-dönüş bileti, “Super Home Center DIY, CTC Automotive Ltd, Ermes Department Stores Plc” gibi mağazalardan 50 Euro değerinde 400 kupon, internet paketleri, Rum Tiyatro Örgütü için yıllık abonelik, “Zara” mağazasından 50 Euro’luk 100 hediye kuponu ve bunun gibi hediyeler verilmesi öngörülüyor.

Gazete Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK), gençlerin aşı olmaya teşvik edilmesi için 500 bin Euro ödeme yapmaya da karar verdiğini yazdı.

SafePass uygulaması başlıyor

Bu arada Güney Kıbrıs’ta, son günlerde büyük artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle bir takım yeni tedbirler alındı.

Güney Kıbrıs’ta alınan bir takım yeni tedbirler 20 Temmuz’dan itibaren uygulamaya girmekle birlikte “SafePass” uygulamasının artık her yerde geçerli olacağı da ifade edildi.

Rum basını alınan yeni tedbirlerle birlikte ilgili açıklamalara da geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi “Bakanlar Kurulunun Kararı-SafePass Her Yerde-Pandeminin Engellenmesi İçin Yeni Tedbirler” başlıklarıyla aktaran Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın açıkladığı tedbirlere geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete, yeni tedbirler kapsamında, 20 kişiden fazla kişinin toplandığı iç ve dış mekanlarda SafePass gösterilmesinin zorunlu hale getirildiğine dikkati çekti.

Habere göre, kamu ve özel sektörde, bankalarda, yerel yönetimler, toplu taşımacılık, gemi yolculukları ve benzeri yerlerde vatandaşlara hizmet verilmesi için SafePass zorunlu kılındı.

SafePass’a sahip kişiler haricinde huzurevleri ve yaşlılarla ilgili bakımevlerine ziyaretler yasak olacak.

Alınan diğer tedbirler kapsamındai kampların yasaklandığını, mevcut olan kampların ise 23 Temmuz’a kadar devam etmesine karar verildiğini yazan gazete, lokanta, gece kulübü, disko ve diğer eğlence merkezlerinde her masada en fazla 10 kişinin bulunabileceğini, müşterilerin muhakkak oturmak zorunda olacağını, dansın ise yasaklandığını belirtti.

Habere göre, dans muafiyeti ise tam aşılı veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirip iyileşen kişileri misafir edilebileceği mekanlara sağlanacak.

Mekan sahiplerinin ise Rum Sağlık Bakanlığı’na, sadece bu kriterlere uyan kişileri kabul edeceğine dair yazılı beyanda bulunması da istenecek.

Kapalı mekanlardaki azami kişi sayısı, kişilerin tam aşılı veya son 6 ay içerisinde hastalığı geçirip iyileşmiş olmasına bağlı olarak 350 kişiden 450 kişiye çıkarılacak. Bu tür mekanların sahipleri de Sağlık Bakanlığına, bu kriterlere uyan kişileri müşteri olarak alacağına dair yazılı beyanda bulunacak.

Kiliseden ‘aşılanın’ çağrısı

Alithia gazetesine göre, Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, bir genelge yayımlayarak, Sen Sinod Meclisi’nin geçtiğimiz Aralık ayında almış olduğu aşı olunması yönündeki çağrı kararını anımsatarak aşı teşvikinde bulundu.

Başpiskopos II. Hrisostomos, son haftalardaki epidemiyolojik görüntünün kötüleştiğine dikkati çekerek, kişilere aşı yaptırma tavsiyesinde bulunmaya karar verdiklerini ifade etti.

Açıklamada ayrıca ülkenin, Türkiye’nin artan “tehditleri” ve Maraş’ta “yeni oldu bittiler yaratma” çabasıyla karşı karşıya kaldığı bugünlerde, bu hastalıktan korunmak için alınan gerekli tedbirlere kayıtsız kalınması ve ihmalkarlık nedeniyle insan yaşamlarının kaybedilmesi veya acı çekmesi lüksüne sahip olunmadığına da vurgu yapıldı.