AB’den koruma istiyorlar

Rum Yönetimi’nin, Türk Sahil Güvenlik teknesinin, Dillirga bölgesinde Rum Liman Polisi’ne ait devriye botuna “uyarı ateşi açtığı” iddiasıyla BM nezdinde girişimde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, üç kişilik Rum devriye botunun önceki gün sabah saat 03.30 sularında Pirgo’nun 11 deniz mili açığında rutin devriye yaptığı sırada KKTC’den bir sahil güvenlik teknesinin geldiği, Aşağı Pirgo balıkçı barınağındaki üssüne yönelen Rum botuna, barınağa 4 deniz mili kala “uyarı ateşi açtığı” iddiasını aktardı.

“Cereyan ettiği” iddia edilen “vukuatı”, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümünde KKTC’ye yapacağı ziyaret ile ilişkilendiren Rum Yönetimi’nin, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BM Barış Gücü nezdinde önce sözlü, ardından da yazılı girişimde bulunduğu kaydedildi.

Rum Yönetimi’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapalı Maraş ile ilgili ilanlarla yetinmeyeceği, KKTC’yi siyasi açıdan yükseltme ve iki devlet çözümünü ileri götürme politikası çerçevesinde projeler ve diğer eylemler başlatacağı yönünde istihbarata sahip olduğu kaydedilen haberde şu ifadelere de yer verildi:

“Startın, Türkiye’nin bölgeyi denetleme üssü olarak kullandığı Lefkonuk (Geçitkale) drones üssünden verilmesi, ardından da kapalı Maraş’ın askerî statüsünün kaldırıldığı şölen havasında ilan edilerek bölgenin yasadışı yerleşime açılması bekleniyor. Hangi noktaya kadar varacağı bilinmiyor. Gerilim yaratılması, Erdoğan’ın aklında başka senaryolar da olduğunu açığa çıkarıyor.”

Muhtar takviye istedi

Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, Dillirga bölgesindeki kolluk kuvvetlerinin karada ve denizde takviye edilmesi gerektiği mesajı verdi. Aşağı Pirgo’da sadece bir polis devriye botu olmasını eleştiren Kleanthus, yaşandığı iddia edilen vukuatın bölge sakinlerinin güvensizlik duygularını artırdığını iddia etti.

Haberde KKTC’nin, Türk sahil güvenlik teknesinin Rum devriye botuna ateş açıldığı iddiasını yalanlayarak bu iddianın Rum Yönetimi’nin, var olmayan bir vukuatla izlenim yaratma maksatlı politikasını yansıttığı açıklamasına da yer verildi.

Aynı gazete Rum Avrupa Milletvekillerinin de öne sürülen “vukuatla” ilgili girişimlerde bulunduklarını yazdı.