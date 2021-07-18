Kasaplar mutsuz

Ömer KADİROĞLU

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı ancak kurbanlık satışları geçtiğimiz yılın çok gerisinde kaldı. Kasaplar, geçmişte en çok kurbanlık alan kesimin dahi bu yıl alım yapmadığını söyledi. Diyalog’a konuşan kasaplar, bu yıl kurbanlık kuzunun kilosu 40-42 liraya, dananın ise 26 liraya satıldığını belirtti. Kasaplar, salgın nedeniyle insanların alım gücünün düştüğünü, dövizdeki yükselişin kurban fiyatlarına yansıdığını, bu faktörlerin satışları etkilediğini dile getirdi.

Kasaplar bu yıl insanların fiyat dahi sormadıklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Rasım Kırmızıgil

“Kurbanlık satışları bu yıl çok zayıf gidiyor. Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünü kaybetmesinden dolayı kurbanlık satışları çok fazla düştü. Geçmişte en çok kurbanlık kesen işçi kesimi bu yıl kurbanlık alamıyor. Bu yıl kurbanlık kuzu kilosu 40-42 liraya, dana ise 26 liraya satılıyor. Geçtiğimiz yıl tosun 20-22 TL, kuzu 35 TL idi. Yüzde 20-30 civarı bir artış oldu. Bu artış üretimin az olması ve girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayıdır. Üretim zorlaştıkça kurbanlık fiyatları da yükseliyor.”

Ahmet Kamkam

“Kurban Bayramına sayılı günler kalmasına rağmen kurbanlık satışları çok düşüktür. Pahalılık ve insanların alım güçlerini kaybetmesi kurbanlık satışlarını da olumsuz etkiledi. Geçmiş senelere bakarsak kurbanlık satışları çok fazla düştü. Geçtiğimiz yıl 35-40 lira kilosu olan kuzu fiyatları 45 liradır. Fiyatlarda bayağı bir yükseliş vardır. Girdilerin yükselmesi nedeniyle fiyatlar da yükseliyor. Bu sene sadece 20 adet kurbanlık kuzu siparişi aldım. Geçtiğimiz yıllarda 60-70 civarı satıyorduk. Ger geçen yıl satışlar daha da düşüyor.”

Azmi Erkasap

“Bayram yaklaştı ancak bu yıl kurbanlık satışları maalesef oldukça düştü. Çok kötü bir Kurban Bayramı geçireceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz yıl 45 civarı kurbanlık siparişi aldık ancak bu yıl ise 15 kişi talepte bulundu. Bunun nedeni insanların alım gücünün düşmesidir. Kimsenin 3-4 bin lira verip de bir kurban alacak gücü yoktur. Geçtiğimiz yıl kilosu 40 lira olan kuzu bu yıl 50 liradan satılıyor. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL civarındaki kurbanlık dana fiyatları bu yıl 20-25 bin lira civarındadır. Fiyatların bu kadar artması dövizde yaşanan yükselişle alakalıdır.”

Hüseyin Kuşappi

“Ben iki yıldır kurbanlık satışı yapmıyorum çünkü fiyatlar çok dengesiz. Çünkü insanlar doğrudan üreticiden almayı tercih ediyor. Piyasayı takip ediyoruz ve şu anda görüyoruz ki kurbanlığın doğrudan üreticiden alınması daha fazla masraflı oluyor. İnsanlar hayvan üreticisinden almış olduğu kurbanlığın kesimi için ayrı taşınması için ayrı ödemeler yapıyor ve böylelikle daha fazla paraya mal ediyorlar. Geçtiğimiz yıl kuzu kilosu 35-36, dana ise 20-22 liradan satıldı. Bu yıl ise kuzu 45, dana 25-27 bin lira civarındadır. Şu ana kadar kurbanlık satışları çok çok düşüktür. İnsanlar artık kurban kestirmek yerine ya çocukları sevindiriyor ya da kasaptan et alıyor, evine koyuyor. Fiyatlardaki dengesizlik piyasadaki denetimsizlikten kaynaklanıyor. Üretim çiftlikleri bile bu yıl kurbanlık satışlarına girmedi. Ben de iki yıldır perakende et satışı yapıyorum ve kafam daha rahat.”