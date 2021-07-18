Halk böyle düşünüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi açıklamalar yapacağını ifade ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis toplantısına katılmama kararı almalarının Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük çoğunluğu ve kendileri tarafından yanlış bulunduğunu kaydetti.

Saner, Kıbrıs Türk Halkı’nın çok zor günlerden bugünlere Anavatan Türkiye’nin özverili, büyük desteği ve Rum-Yunan yayılmacılığına karşı gösterdiği milli direnişle geldiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, bu sabah 7 bölge örgüt başkanı ile Cihangir’de kahvaltıda bir araya geldi.

Ersan Saner hükümet ziyarette çalışmaları ve son siyasi gelişmelerle ilgili yaptığı konuşmasında Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, egemenliğine Türkiye’nin 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile kavuştuğunu kaydetti ve bu sayede üzerinde güven içinde yaşadıkları bir vatanları olduğunu belirtti.

Başbakan Saner, hükümet olarak salgın sürecini başarı ile atlatmak için canla başla çalıştıklarını da ifade etti ve “Bu günler geride kalacak ve güzel yarınlara ulaşacağız. Ülkemizin her tarafı şantiyeye dönmeye başlamıştır. Türkiye ile iş birliği içinde ciddi atılımlar planlıyoruz. Günü geldikçe bunlar uygulamaya girecektir” dedi.

“Yarışı önde tamamlayacağım”

Ekim ayında yapılacak UBP 22’nci Olağan Kurultayı’na da değinen Saner, tabanın sağduyusu, güçlü desteği ile yarışı önde tamamlayacağını; ardından ise yapılacak erken seçimde partililer ve halkla birlikte UBP’yi tek başına iktidara taşıyacağını belirtti.

Yarın birlikte yürüyeceği, yüz yüze bakacağı hiçbir UBP’liyi kırmak, üzmek istemediğini, partiliye ve halka yalan söylememeyi, vizyon ve projeleri ile kendi yolunda ilerlemeyi tercih ettiğini ifade eden Saner, “Görüyorum ki üyelerimiz, halkımız her şeyin farkındadır. Ben vizyonumla, projelerimle, Anavatan Türkiye ile çok iyi ilişkilerimle hizmet etmek için varım. Takdir üyelerimizindir, halkımızındır” dedi.

Saner’den Atalay’a teşekkür

Başbakan Ersan Saner Başbakanlık’ta sözleşmesi sona eren Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay ile bir araya geldi ve kendisine yasal olarak görev süresinin uzatılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Başbakan Saner, Atalay’a Din İşleri Başkanı olarak Kıbrıs Türk halkına görev süresince ifa ettiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni yaşamında, sağlık dolu başarılı yarınlar diledi.

Doç. Dr. Talip Atalay da Din İşleri Başkanı görevi süresince işbirliği ve yardımları için Başbakan Saner’e teşekkürlerini sundu ve görevini huzur içinde tamamladığını kaydetti.

Doç. Dr. Talip Atalay, 23 Aralık 2010 tarihinden bu yana Din İşleri Başkanlığı görevini yürütüyordu.