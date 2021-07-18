Rakamlar yüksek

KKTC'de son 24 saatte 16 bin 200 test yapıldı, 100'ü yerel 131 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 kişi hava yolu ile gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 16’sı Lefkoşa, 50’si Girne, 26’sı Gazimağusa, 5’i Güzelyurt, 2’si Lefke, 1’i İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Alayköy-1/ Ortaköy-1/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-2/ Dereboyu-1.

Girne: Girne Merkez- 16/ Sadrazam Köyü-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-4/ Çatalköy-5 / Yukarı Girne-3 / Karşıyaka-2/ Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Karakum-2/ Edremit-1/ Taşkent-1/ Ozanköy-1/ Beylerbeyi-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-6 / Yeniboğaziçi-6/ Karakol-2/ Vadili-4/ Maraş-2/ Gülseren-2/ Paşaköy-1/ Akova-1/ Sakarya-1/ Türkmenköy-1.

İskele: Altınova-1.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-3 / Yayla-1/ Akçay-1.

Lefke: Lefke Merkez- 2.

Verilerle son durum

17 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 16.200

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 9

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34

Dün Kaybedilen Hasta: -

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.716.329

Toplam Vaka Sayısı: 9791

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8379

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1376

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1082

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 206

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı : 1070

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 325

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 434

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2027

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.978

Güney Kıbrıs’ta 928 yeni vaka saptandı

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 72 bin 874 test neticesinde 928 yeni vaka belirlendi.

Can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı 90 bin 338’e yükseldi.

Rum yetkililer, 203 hastanın şu an tedavi gördüğünü, bunlardan 54’ünün durumunun ise ciddi olduğu ifade etti.

Türkiye’de vaka sayısı artıyor

Öte yandan Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 161 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 161 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,79 olarak gerçekleşti.

Covid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 572 bin 154 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 860 bin 587'si birinci doz, 20 milyon 351 bin 388'i ikinci doz, 3 milyon 605 bini üçüncü doz olmak üzere 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

"Hedefimiz için gayret edelim"

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." ifadelerini kullandı.